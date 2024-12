Rueda llama a construir la Galicia del futuro con oportunidades para los jóvenes

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha aprovechado este martes su tradicional discurso de fin de año para reivindicar la apuesta del Gobierno gallego por la educación en todas las etapas formativas como la gran palanca capaz de abrir un futuro con más oportunidades para los jóvenes. Desde el pazo de Fonseca, un lugar cargado de simbolismo por ser el origen de la Universidade de Santiago, el máximo mandatario gallego ha apelado a la necesidad de que, si hay voluntad y talento, la barrera económica no puede ser un obstáculo para emprender una carrera. «A educación é clave para o progreso dun país: abre portas, reduce diferenzas sociais e multiplica oportunidades para crecer. Centos de visionarios ao longo dos séculos tivérono claro e fundaron institucións destinadas a difundir o coñecemento. A nosa mellor forma de renderlles homenaxe é que hoxe, en Galicia, todas as etapas educativas sexan totalmente gratuítas, desde que entramos á escola infantil ata que rematamos un grao ou un ciclo cun título debaixo do brazo», ha recordado el presidente gallego.

En un discurso principalmente enfocado a las nuevas generaciones, Rueda ha insistido en que Galicia no se singulariza por el conformismo ni la complacencia, sino por el trabajo. Y ha reivindicado la privilegiada posición estratégica de la comunidad para poner en valor sus potencialidades, lo que debe servir para mejorar las ofertas laborales. Tal y como ha insistido el presidente gallego, irse fuera puede ser una alternativa legítima, pero nunca una obligación, igual que le sucedió a generaciones de gallegos en otros momentos de la historia. «Aquí ten que haber sitio para todos os tipos de vida, para todas as ilusións e para todas as lexítimas ambicións de prosperar. Pero para iso é necesario que en Galicia haxa postos de traballo de calidade e ben remunerados, e en todos os sectores», ha asegurado.

La vivienda

En la línea de brindar un horizonte mejor para los jóvenes, el jefe del Ejecutivo gallego se ha referido al problema de la accesibilidad a la vivienda, un área con consellería propia y que tiene una posición prioritaria de gasto en las cuentas del 2025, recientemente aprobadas en el Parlamento. «Desde logo é moi duro que xente de todas as idades, pero especialmente os máis novos, teñan que falar de vivenda desde a preocupación e non desde a ilusión de poder chegar a ela. Ofrecer solucións debe estar entre os propósitos de Aninovo de calquera Administración», ha prometido Rueda, quien ha vuelto a recordar que, dentro cuatro años, el compromiso de la Xunta es que haya el doble de viviendas públicas de las que existen actualmente.

El futuro

Rueda, que ha tenido un emotivo recuerdo para todas las víctimas de la catástrofe de Valencia y quienes sufren adversidades en estas fechas, ha insistido en que Galicia seguirá por la senda de la estabilidad con una vocación de autogobierno «para mellorar a vida da xente, desde o litoral ata o interior de Galicia, e sempre dentro do marco da Constitución e co obxectivo do ben común». En este sentido, el presidente ha recodado que en el 2024 los gallegos escogieron el camino por el que quería seguir avanzado y que ahora toca a los responsables públicos «cumprir coa vontade da xente, e seguir facendo de Galicia unha excepción de serenidade, unha excepción de responsabilidade e unha excepción de altura de miras».