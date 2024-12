Besteiro afea a Rueda que pinte una Galicia idealizada tras 15 años de inacción del PP en la Xunta

El secretario xeral del PSdeG-PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, calificó el mensaje de fin de año del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, de «frío e clasista, que ignora os problemas reais da cidadanía e afonda na Galicia das desigualdades». El portavoz de la tercera fuerza política criticó que Rueda utilizase un mensaje institucional para hacer un publirreportaje de su gestión, dijo, pero con un silencio clamoroso ante uno de los mayores dramas sociales que vivimos: la violencia machista. «A pesar de que en decembro outra muller foi asasinada pola súa ex parella en Galicia, nin sequera tivo a dignidade de mencionar a loita contra o machismo ou a igualdade», cuestionó el líder socialista.

El líder socialista destacó también que la Galicia que describe el presidente en su discurso es ajena a la realidad de la mayoría: «É a mensaxe dunha persoa cunha visión acomodada, que fala dende o privilexio e ignora as necesidades máis urxentes da cidadanía. Galicia ten talento, capacidade e recursos, pero tras 15 anos de goberno, Rueda non soubo xestionar ese potencial que agora el mesmo recoñece».

Besteiro criticó con dureza los resultados económicos y de empleo del gobierno de la Xunta, recordando que Galicia tiene peores indicadores que el conjunto del Estado porque la mala gestión y la inacción de Rueda, insistió, frenaron el desarrollo del país. Como ejemplo, apuntó al parón eólico promovido por la Xunta, que bloqueó oportunidades económicas y laborales. «Rueda fala de futuro, pero leva anos lastrando o presente con decisións erradas e falta de ambición», denunció.

La educación

En el ámbito educativo, Gómez Besteiro reconoció que la matrícula universitaria gratuita, que tanto tiempo demandó el PSdeG, es un paso adelante, pero recordó que lo cueste de estudiar no se limita a la matrícula, y muchas familias siguen sin poder afrontar los gastos necesarios para que sus hijos y hijas alcancen una educación superior. El líder socialista apuntó a las graves carencias del transporte público y, sobre todo, a los problemas del sistema sanitario gallego. «Mentres moitas persoas están en listas de espera inaceptables, mentres faltan profesionais en atención primaria e a saturación se converteu na norma, Rueda obvia a situación da sanidade pública. Non pode falar de serenidade ou de sentidiño mentres moitos galegos e galegas non teñen garantida unha atención sanitaria áxil e de calidade», denunció.

Según el líder socialista, Rueda ejerce como «tertuliano da realidade», narrando problemas que su inacción agravó en los últimos 15 años. Para Besteiro, su discurso es el reconocimiento implícito de que «non está facendo ben o seu traballo», concluyó el líder del PSdeG, quien reiteró el compromiso de su partido para seguir trabajando por una Galicia más igualitaria, donde las políticas públicas aborden los retos reales de la ciudadanía y garanticen oportunidades para todos y todas.