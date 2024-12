Interior publica el borrador de orden sobre el nuevo registro de viajeros sin excluir a las agencias de viajes

Imagen de archivo de la recepción del hotel Suizo de Ferrol JOSE PARDO

Interior ha publicado el borrador de la orden ministerial que pretende aclarar cómo aplicar el nuevo registro de viajeros, obligatorio desde el pasado 2 de diciembre. En esta propuesta no hay grandes cambios sobre los datos a recabar, y además no se responde a la petición de las agencias de viajes de quedar exentas de esa obligación de comunicar información.

La orden debía aclarar qué datos de la extensa nómina incluida en el Real Decreto 933/2021, que regula el nuevo registro, es obligatorio comunicar a las autoridades, toda vez que el Ministerio del Interior había asegurado al sector en una reunión que no serían todos los marcados en la nueva norma, si no los que ya se venían pidiendo. Sin embargo, la orden sigue incluyendo casi toda la información que levantó polémica. Se mantienen los datos de pago con registro del número de tarjeta o el IBAN bancario, y datos como el teléfono o correo electrónico y el parentesco entre menores y mayores de edad en un grupo de viajeros.

Con todo, el documento hace una referencia a la información que pueda acreditarse con documentación. «Los datos que estas personas proporcionen y acrediten mediante la exhibición o facilitación de la documentación correspondiente son los que deberán comunicar a las autoridades», señala literalmente. Aunque en los anexos vuelve a citar casi todos los datos iniciales, aclarando que se recabarán si la información viene en el documento de identificación o el cliente la aporta, lo que podría ser una puerta abierta a que no sea obligatorio recabarlos por parte del negocio.

A este borrador aún se pueden hacer alegaciones hasta el próximo 21 de enero. La Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) es uno de los organismos que ya ha anunciado que presentará sus sugerencias a una propuesta que tildan de «decepcionante» por no haber recogido su petición de excluir a agencias de viajes y operadores turísticos de la obligación de registrar y transmitir los datos de los viajeros. Argumentan que hasta ahora no tenían que hacerlo porque en realidad actúan como intermediarios entre el alojamiento y el cliente.

También lamentan que no se haya excluido del ámbito de aplicación del nuevo registro el turismo corporativo o de eventos (conocido como MICE) en el que los clientes no son particulares, y que no se haya atendido su petición de reducir el plazo de conservación de los datos en registro informático a seis meses, en lugar de tres años.