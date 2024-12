Rueda tacha de «cebo» la condonación de la deuda y reclama 500 millones más de financiación anual para Galicia

Xoán A. Soler

Un año después de convocar las elecciones autonómicas, en las que renovó la mayoría absoluta, Alfonso Rueda reunió hoy lunes a la ejecutiva del PPdeG para hacer balance del año y plantear los objetivos del 2025.

La cita tuvo lugar un día después de la manifestación contra el proyecto de Altri en Palas de Rei. Rueda no se refirió a la protesta, pero sí pidió a los suyos mantener la «unidade rochosa» que perciben los gallegos y «non arrugarse fronte a ningunha presión». El presidente de la Xunta, que por la mañana insistió en que «nada se autorizará se non é posible autorizalo», en referencia a los trámites ambientales de la planta, señaló que si el proyecto cumple con los requisitos hay que aprovecharlo, porque si no lo harán otras comunidades.

Entre los objetivos para el 2025, Rueda destacó la consecución de un «financiamento xusto». Acusó a Pedro Sánchez de intentar «ventilar» el asunto convocando a las comunidades para enero «sin data formal» para hablar de la condonación de la deuda.

Consideró que esa medida no beneficia a Galicia y no la necesita, «a necesitarán os que non fixeron o que debían e gastaron o que non tiñan», dijo en referencia a los independentistas catalanes, que ahora pretenden que la asuma el Estado mediante un «chantaxe ao presidente do Goberno».

Recordó que hoy mismo el Consello de la Xunta aprobó un informe que dice que Galicia es la comunidad en la que menos creció la deuda y que tiene déficit cero: «Eso si que é pensar nas xeracións futuras».

Por ello consideró que a Galicia no le vale «o cebo da condonación», que supondría que los gallegos asumen «débedas maiores que a nosa». Los gallegos, dijo, «reclamamos moito máis, unha financiación xusta», e instó al Gobierno a sentarse «canto antes» con todas las comunidades para que Galicia pueda hablar de los 500 millones anuales que necesita para compensar la actual prestación de servicios deficitarios.

Además, Rueda subrayó que su Gobierno será «absolutamente firme en materia de transferencia de competencias». El presidente criticó que el Gobierno haya cedido las competencias de gestión del litoral al País Vasco cuando empezó el trabajo para obtenerla más tarde y se basó en el trabajo hecho en Galicia, la ley del litoral, por eso exigió que «antes do 31 de decembro», el Ejecutivo haga esa transferencia.

Por otra parte, Rueda hizo balance de la gestión el Gobierno autonómico tras las elecciones de febrero, y recordó que comprometieron una serie de medidas para los primeros cien días que se han cumplido. Destacó entre ellas la primera matrícula gratuita para los universitarios, que ya se aplicó en ese curso; la puesta a disposición de mil plazas en residencias a la puesta a disposición de suelo industrial para los emprendedores.

El discurso de Rueda estuvo precedido por uno de la secretaria general del PPdeG, Paula Prado, en el que recordó los resultados electorales de los últimos años y situó las municipales del 2027 como el próximo reto.

Prado hizo referencia a la encuesta de Sondaxe publicada este fin de semana y consideró que «corrobora» el trabajo hecho por el partido. Por la mañana, tras el la reunión del Consello de la Xunta, también Rueda se refirió al sondeo y mostró su satisfacción porque el partido mantenga el una «confianza moi grande» de los gallegos. Pero insistió en que no se conforma y en que van a «traballar para aumentala».