La asamblea del BNG se marca como horizonte la «República da Galiza»

Los días previos a la asamblea nacional del BNG se han centrado en dos cuestiones que indican que el liderazgo de Ana Pontón ya no es indiscutido. La primera es que se han presentado dos listas alternativas a la de la actual portavoz nacional: Alicerce, encabezada por Gustavo Barcia, y BNG en movemento, con Noa Presas en su número uno. La otra es un comunicado de la UPG, el partido hegemónico dentro del Bloque, que insta a apartarse de «calquera tentación presidencialista, incompatíbel co carácter asemblear e democrático da Frente» y dice que su presencia en la candidatura «que agrupa a maioría da anterior dirección», la de Ana Pontón, es «un acto de responsabilidade» y una «garantía de que sexa cumprido o compromiso de que a nova dirección funcionará sobre a base do diálogo (...) e de que será reactivado o papel do Consello Nacional como órgano de dirección».

Pero además de una directiva, la asamblea del Bloque Nacionalista Galego aprobará una tesis política y organizativa que orientará la acción del partido en el futuro. El documento, de 33 páginas, analiza desde el contexto político y social actual en España y Galicia hasta la situación internacional y el escenario en las elecciones municipales del 2027, en el que el BNG aspira a ampliar sus gobiernos locales.

En su página 18, el texto aboga por «avanzar nun novo estatus político e financeiro para Galiza». Plantea que el actual marco autonómico «establece relacións de subordinación» y no sirve para resolver las necesidades del país. Así, el pleno desarrollo de Galicia y la construcción de un «novo modelo económico e social» exige la «superación do actual marco no horizonte estratéxico de atinxirmos a plena soberanía nacional, que se ha de materializar na República de Galiza».

Esa «aposta na soberanía» que aparece en el documento va más allá «dunha cuestión identitaria», tiene «unha ligazón directa coas condicións materias, de vida e de traballo do pobo galego». La superación del marco actual se entiende como un «proceso acumulativo, de conquista de poder político e de parcelas de soberanía nacional».

Monarquía y financiación

Otro documento, el informe político del actual Consello Nacional, abunda en la superación del marco vigente y subraya el rechazo a la monarquía del BNG: «Rexeitamos que o Borbón se pasee polo noso país após a súa fuxida por corrupto do Estado español. Baixo a palabra de orde “Galiza non ten rei”, repudiamos contundentemente todo o que representa a monarquía española e a corrupción institucionalizada na xefatura do Estado».

En materia económica, la tesis apuesta por ir hacia la «soberanía fiscal» mediante un «modelo de concerto económico». Esa solución, por la que abogan los independentistas catalanes, supondría según la Xunta una pérdida de ingresos para Galicia.

El BNG considera que «non se trata dun debate económico financeiro, senón político», sobre la plurinacionalidad de España, y dice que su propuesta pasa por «desvendar a realidade evidenciando que non vivimos a conta da solidariedade do Estado, senón que os galegos vivimos por nós mesmos». Ese sistema sería «máis xusto» e incluiría la creación de una agencia tributaria propia.

El cisheteropatriarcado

El documento se refiere a distintas cuestiones sociales. Subraya el compromiso del partido con el feminismo ante o «rearme do machismo» y también con el colectivo LGTBI. El Bloque reitera su «máis enérxica repulsa ante as discriminacións» que «utiliza o cisheteropatriarcado para dividir ao pobo e perpetuar o sistema capitalista».

La tesis incluye además una referencia a la población inmigrante, que «esta tomando cada día máis peso» y «requiere unha especial atención para a súa integración no país, comezando polo achegamento á nosa lingua, cultura e historia e a súa implicación no obxectivo da defensa da soberanía para Galiza».

El Bloque asegura que no es socio del PSOE ni apoya a Pedro Sánchez

La tesis política y organizativa, en sus líneas de actuación en el Congreso y el Senado, afirma que «o BNG non ten un acordo de lexislatura, nin é socio do PSOE, nin apoia o Goberno de Pedro Sánchez. Asinamos un acordo de investidura e o BNG xa cumpriu a súa parte. Agora a principal exixencia é que o Goberno cumpra coa Galiza, aplicando en tempo e forma as medidas nel recollidas».

La proximidad a los socialistas ha causado discusiones internas en distintas asambleas, como la de A Coruña, que se agravaron con el rechazo del PSOE a apoyar los presupuestos en Pontevedra y la aparición de casos de presunta corrupción en el Ejecutivo.

La falta de contundencia ante los incumplimientos del Ejecutivo socialista es una de las diferencias que explican la aparición de dos candidaturas alternativas, además del abandono del discurso soberanista o de la necesidad de un mayor diálogo interno.

El impacto de la votación

Aunque la UPG en su comunicado lamentó que no se haya logrado presentar una lista unitaria, a estas horas todo indica que esa situación se mantendrá y los militantes podrán optar entre varias opciones en la asamblea.

El resultado de la votación dará muchas claves sobre el futuro del partido. Aunque ninguna de ellas se imponga, si las opciones alternativas alcanzan un porcentaje significativo de apoyos tendrán legitimidad para reclamar cambios en esas políticas que ha desarrollado la dirección liderada por Ana Pontón, pero no será así si la lista de la portavoz nacional logra un apoyo abrumador.