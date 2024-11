La UPG avisa a Pontón de «calquera tentación presidencialista» ante la asamblea del domingo

Ana Pontón junto a Néstor Rego y Noa Presas en un acto en Santiago. Xoán A. Soler

La Unión do Povo Galego (UPG), el partido hegemónico dentro del BNG, publicó este lunes un duro comunicado de cara a la asamblea nacional del Bloque de este domingo en el que avisa sobre cualquier «tentación presidencialista» que pueda poner en peligro el funcionamiento colectivo de la organización. No es el único mensaje dirigido a la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, en el documento donde fijan la postura de cara al cónclave nacionalista que se celebrará el día 1 en el Palacio de Congresos de Santiago.

También lo hacen al advertir sobre limitarse a centrar la actividad de la formación en el «márketing e accións performativas ou de imaxe», en vez de dedicarse a «operar sobre o activo labor na sociedade e sobre un discurso decididamente soberanista». Lamentan, además, que no haya sido posible consensuar una candidatura única y unitaria que refleje «un BNG unido e con capacidade de integrar todas as correntes e sensibilidades». A pesar de ello, se comprometen a trabajar a lo largo de esta semana para alcanzar un acuerdo final que permita esta integración.

Otra enmienda hacia la actual dirección es la necesidad que observa la UPG de recuperar el protagonismo del trabajo social frente a una excesiva valorización del ámbito institucional. Según el comunicado, «a militancia do BNG debe estar presente en todo tipo de organizacións e colectivos sociais» para contribuir a orientar los numerosos conflictos que atraviesa Galicia.

¿Hay una pugna entre Pontón y Presas en el monolítico BNG? Manuel Varela

El comunicado se publicó horas después de la rueda de prensa conjunta ofrecida por Pontón y la diputada Noa Presas, quien encabeza la candidatura alternativa del sector Arredista, para presentar las 25 medidas del Bloque con las que luchar contra la violencia machista. El BNG pretendió trasladar así una imagen de consenso que rebaje la tensión previa a la asamblea, donde Pontón tendrá como rival a una de sus principales colaboradoras. La líder nacionalista afirmó que su organización demuestra democracia interna, pluralidad y plena confianza en la militancia para tomar las decisiones que afecten a su futuro.

Advertencia a la ejecutiva

A pesar del mensaje trasladado por la portavoz nacional del pluralismo que transmite la concurrencia de ambas candidaturas, también reiterado por Presas, la UPG lamenta que ese «síntoma de normalidade democrática» no hubiese tenido cabida en una única lista, opción por la que el partido liderado por Néstor Rego apostó desde un principio. «Tería lanzado unha mensaxe potente dun BNG unido e con capacidade de integrar todas as correntes e sensibilidades, a imaxe dun BNG máis forte e cohesionado. Lamentamos, por tanto, que esa vontade integradora que a UPG defendemos desde o inicio non teña sido suficientemente compartida para dar lugar a unha candidatura máis plural e unitaria», exponen.

El carácter asambleario y democrático del Bloque, continúan, es «incompatible» con «calquera tentación presidencialista», algo sobre lo que ya habían alertado con anterioridad a la portavoz nacional. Reclaman así que se impulse «unha dinámica interna máis colectiva e coral», en línea con lo propugnado en el comunicado de Arredistas, y envían otro aviso hacia la futura ejecutiva resultante de la asamblea tras argumentar que su presencia en la candidatura de Pontón no solo es un «un acto de responsabilidade», sino también una «garantía» de que se cumpla el compromiso de que la nueva dirección funcione «sobre a base do diálogo, a negociación e o consenso». Sugieren, por último, que el consello nacional, máximo órgano de decisión entre asambleas del BNG, no funcionaba hasta ahora como tal, al exigir que el papel de este sea «reactivado».