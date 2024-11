Salvador Illa declina comparecer en la comisión de contratos del Parlamento gallego

Salvador Illa, en su etapa como ministro de Sanidad. R. Rubio

La comisión que investiga los procesos de contratación autonómica en en el Parlamento gallego sigue diluyéndose con el paso de los días. Al malestar que continúan mostrando BNG y PSdeG por el veto del PPdeG a incluir al expresidente Alberto Núñez Feijoo entre los comparecientes, se suma ahora la notificación del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, informando que rechazará acudir como citado a la Cámara autonómica. Así lo hizo saber su gabinete el lunes por la noche, apoyándose en informes jurídicos para justificar su ausencia como miembro del Ejecutivo central. «É unha mágoa, porque aínda que é certo que existen os informes, o señor Illa sempre falou moi ben da xestión durante a pandemia que realizou o Goberno galego», expuso esta mañana el portavoz popular en el Parlamento, Alberto Pazos. El presidente catalán estaba llamado a declarar este jueves como ministro de Sanidad durante el coronavirus.

La mesa de la comisión aprobó, a petición del grupo popular, habilitar también los lunes para que se celebren las reuniones. La viceportavoz del BNG, Olalla Rodil, denunció que el PP está actuando como una «auténtica apisonadora dos dereitos dos deputados» al interpretar que el grupo mayoritario en el Parlamento ha «deturpado dende o principio o obxectivo desta comisión». En el PSdeG, la viceportavoz Lara Méndez criticó esta decisión de ampliar las fechas como un intento de desviar la atención. «Queren diluír o obxectivo desta comisión entre as guirnaldas, o turrón, as uvas e as festividades», ironizó, añadiendo: «Se cadra tamén poderían chamar a declarar a Papá Noel, ante a ausencia de quen tiña que comparecer, que é o señor Núñez Feijoo».

Tras la reunión de la junta de portavoces de este martes, el BNG anunció que llevará la cuestión al pleno de la próxima semana presentando una proposición no de ley para instar al PP a «rectificar» su actitud respecto a la comisión y dejar de «impedir que se desenvolvan os seus traballos e que os deputados da oposición exerzan os seus dereitos». Será un pleno en el que intervendrán la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, y la de Medio Rural, María José Gómez. La primera lo hará para exponer las líneas estratégicas de su departamento, mientras que Gómez lo hará tras finalizar la temporada de riesgo de incendios forestales.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, responderá en la sesión de control al Gobierno a preguntas del BNG sobre las medidas que va a impulsar para garantizar los derechos de las personas mayores, y del PSdeG sobre la «falta de respecto» del Gobierno gallego a instituciones como el Parlamento o la TVG que los socialistas consideran que está «patrimonializando».

Entre las iniciativas a debate destacan sendas proposiciones no de ley del PPdeG y el BNG que coinciden en reclamar para Galicia las competencias en meteorología, algo en lo que también ha insistido este martes Rueda para que MeteoGalicia pueda emitir alertas meteorológicas, un servicio que ahora presta la Aemet, la agencia estatal. Rodil recordó que el PPdeG «vetou» en dos ocasiones, en 2014 y 2021, esta petición de los nacionalistas gallegos y espera que ahora cambie de posición y apoye esta transferencia de competencias, que es «indispensable» para Galicia, con el objeto de afrontar «fenómenos climatolóxicos adversos».