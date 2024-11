Besteiro acusa al PP de convertir la comisión de investigación «nun disparate»

Lavandeira jr | EFE

La comisión de investigación creada en el Parlamento gallego sobre los procesos de contratación de la Xunta se ha convertido «nun paripé» y «nun disparate», según denunció este miércoles el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro. Evidenció así el malestar de los socialistas por la gestión de las citaciones de comparecientes por parte del PP y la Cámara autonómica, encargada de consultar a los comparecientes su disponibilidad. Entre estos se encuentra el exministro de Sanidad y presidente de la Generalitat catalana, Salvador Illa, si bien Besteiro no aclaró si acudirá al Parlamento el próximo día 29. «A súa posición é a de sempre: adecuada e coherente co caso», respondió sobre su colega de partido.

El líder del PSdeG denunció conocer parte del calendario de comparecencias «a través dos medios de comunicación», recriminando así la falta de transparencia por parte de los populares. Calificó como «esperpéntico» que la primera comparecencia, prevista para este jueves, fuese cancelada después de que personas citadas notificasen que no podían acudir.« As comparecencias do xoves anuláronse por irregularidades. Hai personas que non confirmaran se ían vir ou non», continuó Besteiro para ejemplificar el «respecto» que muestra el PP «polos seus comparecentes», recordando que el listado definitivo fue aprobado únicamente con los votos de los populares.

«Igual nos enteremos pola prensa de que ven Feijoo, non perdemos a esperanza de que veña», bromeó. Tanto PSdeG como BNG habían incluido al presidente gallego en sus propuestas de plan de trabajo para la comisión, pero el PP rechazó citarle. Besteiro criticó, además, que su grupo tampoco ha recibido la documentación que sustenta las comparecencias «a dous días de que comecen». «Isto é todo un paripé», remachó, afeando al PP «terlle medo a verdade». «Non me extrañaría nada que a levara (la comisión) un familiar do PP», ironizó después. Como ya indicó el pasado lunes, el secretario xeral socialista apostó por continuar trabajando «fóra da comisión» para aclarar la situación de los contratos irregulares que imputan a la Xunta.

«Nerviosismo do PP»

El BNG rechazó la intervención del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, durante la sesión de control del martes, en la que preguntó a la portavoz nacional, Ana Pontón, si estaba «en condicións de dicir» que nadie de su entorno familiar próximo «tivo un contrato menor». El responsable de comunicación del BNG, Xavier Campos, respondió que las palabras de Rueda son fruto de su «nerviosismo» por cuestiones que él o su entorno quieran ocultar. La secretaria de organización del Bloque, Lucía López, acusó al PP de intentar «embarrar» el debate para desviar la atención. «O que debería facer o PP é preocuparse do que ten dentro e deixar de tapar a situación que hai», señaló tras el acto de presentación de la asamblea nacional que celebrará el Bloque el próximo día 1 de diciembre en Santiago.