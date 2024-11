Galicia aprobará en el 2025 una nueva ley para combatir la violencia digital

Concentración en Baiona por el asesinato de Estela Blach a manos de su expareja Oscar Vázquez

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha aprovechado la sesión de control de este martes para avanzar que Galicia contará en el 2025 con una nueva ley para combatir la violencia digital. Un texto, ha dicho, que será pionero en el Estado y servirá para hacer frente a la lacra del machismo. Así lo especificó en una respuesta a una interpelación del portavoz del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, que cuestionó el compromiso de la Xunta en este ámbito por suprimir la secretaría xeral de Igualdade y por las alianzas que mantiene su partido con Vox a nivel estatal.

«Creo que a loita contra a violencia machista non ten gaivotas, nin bandeiras estreladas, nin puños ou rosas. O que debería ter é a unión de todos», afirmó Rueda, justo antes de relatar los pasos dados por su Ejecutivo y de ratificar que habrá nuevas medidas como una norma específica para combatir los casos de acoso y violencia ejercida a través de los canales digitales.

Besteiro, que había iniciado su intervención recordando el último crimen machista en Galicia, el de Estela Blach en Baiona, a la que presuntamente asesinó su exnovio, incidió en la «falta de resposta efectiva por parte da Xunta ante unha emerxencia que afecta en Galicia directamente ás mulleres, aos mozos e á infancia». Uno de los principales argumentos del dirigente socialista ha sido el de incidir en que fue una equivocación la decisión de Rueda de «rebaixar o rango da secretaría xeral de Igualdade e separar», en dos direcciones generales, la promoción de la igualdad y la lucha contra la violencia machista, y que no dependan de Presidencia.

Rueda, que ha insistido en que la eficacia de la política de igualdad no depende de la organización administrativa, acusó al líder socialista de perder el norte y lo emplazó a preguntarse si realmente cree que alguno de los diputados de la Cámara y de su grupo no están concienciados con la violencia machista. El presidente gallego recordó a Besteiro que en Galicia no existe ninguna alianza de populares con Vox y razonó que si el socialista sugiere que en la comunidad hay violencia machista «por falta de determinación da Xunta, en España existirá por falta de determinación de Pedro Sánchez».