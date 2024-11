La Justicia concede al Estado la propiedad de 559 muebles y documentos del pazo de Meirás que reclamaban los Franco

Mobiliario histórico existente en uno de los salones del pazo de Meirás. J. M. PAN

El Juzgado de Primera Instancia número 70 de Madrid ha estimado íntegramente la demanda interpuesta en septiembre del 2022 contra los nietos de Francisco Franco por el Estado por la propiedad de 559 bienes muebles y documentos históricos que se encuentran en el interior del pazo de Meirás y que los Franco reclamaban. La sentencia, que es recurrible ante la Audiencia Provincial de Madrid, da la razón a la Abogacía del Estado y establece que los bienes en litigio son de propiedad pública.

Eso es lo que reclamaban los representantes de la Abogacía del Estado en Galicia en la demanda presentada en el juzgado madrileño y a la que se habían adherido la Xunta y el Concello de Sada. Se trata de muebles y documentos que se encuentran en el interior del pazo y que el Estado considera propiedad pública al estar afectos a la que fue residencia veraniega del jefe del Estado durante cuarenta años. Esos bienes se dividen en varios bloques. Por un lado, los que se reclamaban por pertenecer a Patrimonio Nacional, por otro los que formarían parte del patrimonio documental español y un tercer grupo en el que estarían los muebles y documentos históricos referidos a la figura de Emilia Pardo Bazán y a la actividad oficial desarrollada en el pazo de Meirás durante los años de la dictadura de Franco.

Los bienes que ahora se reclamaban no se incluyeron en la demanda presentada en el 2019 sobre la propiedad del conjunto del pazo de Meirás porque los Franco no permitían la entrada de los técnicos de la Xunta en el edificio. En la demanda del Estado se explicaba que eso impedía conocer los orígenes y características de los bienes. El inventario solo se pudo hacer tras la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña que quitó la propiedad del pazo de Meirás a los Franco. Hay que recordar que esa sentencia fue recurrida por los herederos del dictador ante el Tribunal Supremo, que aún no ha tomado una decisión al respecto, por lo que por ahora el Estado tiene la propiedad de Meirás de forma provisional.

El magistrado Roberto Fernández Muñoz, titular del juzgado madrileño que dictó la sentencia sobre los bienes, considera que no puede apreciarse retraso desleal o actuaciones contrarias a actos anteriores por parte de la Abogacía del Estado, porque «la posesión por los demandados del pazo de Meirás hasta el año 2021, impidió interponer una rigurosa y fundada demanda en relación con los bienes que se encontraban en el interior».

El laberinto judicial de los bienes de Meirás José Manuel Pan

Tras conocer la sentencia que da la razón al Estado, la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica expresó su satisfacción por lo que califican como «un novo varapalo xudicial aos Franco ao respecto dos diferentes litixios que existen en relación co inmoble e bens mobles do pazo de Meirás». Recuerda la Comisión que «queda pendente a resolución máis relevante e transcendente, a que ten que resolver o Tribunal Supremo sobre os recursos de casación presentados onde se determinará definitivamente a propiedade do inmoble».

Satisfacción en Sada

También desde el Concello de Sada, municipio en el que se encuentra situado el pazo de Meirás, muestran su satisfacción por la sentencia contra los Franco: «Compróbase que a Xustiza segue a darnos a razón no traballo que levamos anos facendo para garantir a titularidade pública do pazo de Meirás». Este Concello, gobernado por Sadamaioría, una marea local, señala que siempre defendió que el pazo es un bien público y que todo lo que guarda en su interior «é patrimonio da cidadanía, non dos herdeiros do ditador». Añade que pese a que la sentencia puede ser recurrida, se trata «dun paso notable dentro do proceso de recuperación do conxunto do patrimonio público vinculado ao pazo de Meirás». Desde el Concello de Sada se agradece el trabajo de todos los implicados en este proceso judicial, en especial de uno de ellos: «O noso veciño Manuel Pérez Lorenzo, cuxas investigacións e peritaxes son parte fundamental dos éxitos acadados ata o de agora».