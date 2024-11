«Los venezolanos somos una comunidad positiva para Galicia, debe facilitarse la residencia por trabajo»

Manuel Pérez, el presidente de la Federación Venezolana de Galicia M.MORALEJO

El presidente de la Federación Venezolana de Galicia, Manuel Pérez, se vanagloria de que son el grupo de población en España que mayor porcentaje de altas registra en la Seguridad Social. Y augura que vendrán más, empujados por el miedo en su país.

—¿Percibe que ha aumentado el interés por emigrar a Galicia y al resto de España desde las últimas elecciones de Venezuela?

—Sí. Ha habido un resultado electoral claro que un Gobierno dictatorial y antidemocrático no acepta y lo reprime. Ante eso, la gente quiere seguridad y tranquilidad. Es lo que busca aquí.

—¿Hay diferencias entre los que llegan ahora o preguntan qué hacer para venir y los contingentes de inmigrantes anteriores?

—He notado mucho últimamente que los que llegan ahora no quieren exponerse, no quieren hablar públicamente de la situación de allí. Hay mucho temor a las represalias que pueda tomar el Gobierno contra familiares que quedan en Venezuela. Está ocurriendo lo que sucedía hasta ahora con los que llegan de Cuba.

—¿Miedo?

—Mucho. A la gente se le pide por la calle el teléfono móvil y la clave para comprobar qué fotos, conversaciones e intervenciones tienen en redes sociales. Le ha ocurrido a un amigo, hijo de un gallego, que tuvo que pagar 500 dólares para que no lo llevasen preso. Yo mismo no podría ir allí, se me ha declarado enemigo de la revolución.

—¿Galicia es una tierra fácil para los venezolanos?

—Al principio resulta difícil establecerse, pero luego cada uno va encontrando su canal, hablando con compatriotas, amigos... Muchos se establecen en viviendas donde mucha otra gente no viviría. Las arreglan y salen adelante trabajando de lo que sea. Somos un pueblo emprendedor y siempre lo repito: los venezolanos somos el colectivo porcentualmente con el mayor número de dados de alta en la Seguridad Social española.

—¿Es un problema la burocracia administrativa que se requiere para trabajar de manera legal?

—El proceso para obtener la residencia por trabajo es uno de los problemas más graves que tiene el Gobierno de España, y debería facilitarse su consecución. Lo contrario genera mucha inquietud, incertidumbre y aboca en algunos casos a la delincuencia, porque todos tenemos necesidades, y si no te dejan trabajar...

—Los venezolanos que sí lo consiguen, ¿en qué sectores tienen más facilidades para trabajar en Galicia?

—Muchos están cuidando a personas mayores y una infinidad se dedican al reparto a domicilio, y hay muchos negocios también de venezolanos. Somos una comunidad positiva para Galicia, por eso deben facilitarse los permisos de residencia para trabajar.