PP y BNG se enredan en la comisión de investigación del Parlamento antes de que empiece

Ana Pontón abandona el hemiciclo tras la riña con el presidente del Parlamento. SANDRA ALONSO

A las cuatro y media de la tarde de este viernes, la comisión de investigación sobre la contratación pública de la Administración autonómica creada en el Parlamento se reunirá con un único punto en el orden del día: la elaboración del plan de trabajo. Es decir, la documentación que este organismo pedirá y el listado de comparecientes, que no están obligados por ley a acudir ni a declarar. Cada grupo registró ya sus propuestas, el pasado 28 de octubre, y el plan de trabajo definitivo deberá ser aprobado este viernes por mayoría. Tanto BNG como PSdeG alertan de que el PP impondrá su criterio valiéndose de su mayoría absoluta, pero los populares defienden que se abren a «enriquecer» entre todos los grupos ese plan de trabajo.

La bronca vivida este miércoles tras la sesión de control, de nuevo con el presidente de la Cámara, Miguel Santalices, como protagonista, vino precedida por la acusación de la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, hacia los populares por, según advirtió, negarse a negociar una propuesta con los nacionalistas. Tanto el Bloque como el PP organizaron ruedas de prensa a continuación para compartir sus versiones sobre lo ocurrido. En resumen, el portavoz popular, Alberto Pazos, y el interlocutor del BNG, Luis Bará, no lograron contactar por teléfono durante la última semana y, por tanto, la negociación ni siquiera llegó a iniciarse.

Nuevo lío en el Parlamento con bronca entre el presidente Santalices y la vicepresidenta Montse Prado, del BNG Manuel Varela

Los nacionalistas insisten en que existe un bloqueo por parte del PP. «É unha decisión unilateral que non ten precedentes na historia do Parlamento de Galiza, nin na historia do propio PP, que en situacións similares sempre deixou aberta a posibilidade de que os outros grupos fixesen propostas», avisó este jueves Bará. También hoy, la secretaria general del PPdeG, Paula Prado, protestó que son los nacionalistas quienes «intentan frear» la comisión de investigación. Entre los argumentos, la suspensión de la reunión de la Mesa de la comisión este martes bajo el pretexto de haberse convocado de urgencia. Pazos justificó el miércoles que así procedieron para dar respuesta al grupo nacionalista, que les exige celeridad y, al mismo tiempo, «fan todo o posible para demorar eses plans».

Fuentes populares recuerdan que la configuración de ese plan de trabajo suele acordarse a última hora, incluso en plena celebración de la comisión. Así ocurrió con la encargada de investigar las cajas de ahorro (que nunca se cerró), en la que hubo un receso de más de una hora para sentarse a negociar.

En el listado de ponentes de los populares, los últimos en registrarla, hay varias coincidencias con la oposición. Entre los citados está el actual presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, pero no así su predecesor, Alberto Núñez Feijoo, ni ninguno de sus familiares, a quienes sí llaman a declarar tanto BNG como PSdeG en sus respectivos planes de trabajo. El PPdeG sí coincide con ellos en llamar a todos los conselleiros de Sanidade entre el 2009 y el 2023; al responsable de Facenda, Miguel Corgos; a la exconselleira de Facenda e interventora xeral de la Xunta, Elena Muñoz; y al director xeral de recursos económicos del Sergas entre el 2009 y el 2014, Pablo Torres Arrojo. El PPdeG añade una larga nómina de personal técnico, pero también a una figura de enorme peso político: el actual presidente de la Generalitat y ministro de Sanidad durante la pandemia, Salvador Illa. Incorporan, además, altos cargos durante el bipartito.

Socialistas y nacionalistas incluyen familiares de altos cargos del PP, especialmente del expresidente de la Xunta. Sitúan así a su hermana, Micaela Núñez, directiva de Eulen en Galicia; a su cuñado Ignacio Cárdenas, directivo de Universal Support; y su prima Eloína Núñez, exgerente en el Sergas del área sanitaria de Santiago. El PSdeG incorpora también a Paula Prado, como pareja de Francisco Antonio Otero Illodo, socio de Allwork vestuario laboral que es citado «polo seu volume de contratación coa Administración», y a Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid y copropietario de Sismédica SL, por sus contratos durante la pandemia. BNG y PSdeG también citan a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.