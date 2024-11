La Xunta eleva en 5.000 euros el umbral para acceder a la compra y alquiler de vivienda pública

ANGEL MANSO

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, aprovechó las preguntas de la oposición durante la sesión de control en el Parlamento para realizar dos anuncios. El primero de ellos, en respuesta al líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, es que el Gobierno gallego elevará el límite de acceso para la compra y alquiler de vivienda de protección pública a partir del próximo año. «Non pode ser que unha parella cun fillo nunha zona urbana, gañando entre os dous 24.000 euros, estén fóra», razonó Rueda, que también recordó que las vivivendas de este tipo pasarán a estar protegidas «para sempre».

Según fuentes del Ejecutivo autonómico, ese límite pasará de 26.250 euros al año por unidad familiar a 31.500, por lo que la subida superará los 5.000 euros. El iprem, el índice empleado como referencia para la concesión de ayudas o subvenciones, se incrementa de esta forma de 2,5 a 3 puntos.

El segundo, tras la pregunta de la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, sobre sanidad, es que la Xunta pasará a cubrir la vacuna del papiloma humano para varones de 21 años. Hasta este año, la cobertura afectaba a jóvenes de 18 años. Actualmente, el porcentaje de adherencia en niñas desde que se incluyó en su calendario de vacunación a los 12 años está próxima al 100 %, en las nacidas entre 2006 y 2010. En el caso de los niños, los nacidos en el 2010 llegan a una cobertura próxima al 93 %; y, en lo referido a los nacidos entre 2006 y 2009, que no tenían prescrita por calendario la vacuna del VPH, la cobertura no llega al 50 %. De los 45.000 niños nacidos en este período, unos 27.000 no tenían ninguna dosis, según datos de la Xunta.

Banco público de alquiler

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, planteó en su intervención la puesta en funcionamiento de un Banco Público de Alugueres que, según indicó, permitiría «mobilizar até 5.000 vivendas desocupadas nas principais cidades». Según los socialistas gallegos, esta medida requiere de una inversión de 20 millones de euros al año, con el objetivo de que el coste del alquiler no supere el 30 % del salario de los inquilinos.

Besteiro advirtió que existe un «problema de emerxencia habitacional» y que el proceso de compra es «inasumible para moitos mozos», lo cual se agrava con el alquiler, expuso.