Galicia envía a Valencia más de 180 profesionales, motobombas, bulldozer y un dron para las tareas de rescate por la dana

SANDRA ALONSO

«O fundamental é facer o que estamos facendo, que é auxiliar as vítimas», reclamó este mediodía el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, sobre la colaboración del Gobierno gallego y otras administraciones de la comunidad en las tareas de rescate en Valencia tras los efectos de la dana. En las últimas horas ha partido al Levante un amplio operativo compuesto por unos 180 profesionales y diverso equipamiento para atender las emergencias actuales. A preguntas de los periodistas tras la rueda de prensa posterior a la reunión del Consello, en la que desglosó los medios enviados, el titular de la Xunta condenó la agresión sufrida este domingo por el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez: «As agresións non teñen xustificación e claro que as condeno».

«A violencia nunca soluciona nada», respondió Rueda, quien reconoció «entender» el estado de ánimo de los afectados e insistió en que el problema «principal» del Gobierno central no es «medir o grao de reacción de cada persoa», ya que en Valencia «hai cuestións bastante máis importantes». Según él, lo «fundamental» es ayudar a las víctimas y tratar de restablecer la situación con unha «mínima normalidade», aunque «non vai ser doado». «Haberá tempo para analizar como sucedeu e a eficacia dos avisos», subrayó. Preguntado sobre si el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijoo, fue demasiado «tibio» en su reacción ante lo vivido este domingo, Alfonso Rueda zanjó que «calquera persoa do seu partido está absolutamente en contra da utilización da violencia».

El dispositivo enviado cuenta con el apoyo de personal de la Axencia Galega de Emerxencias, la Policía Autonómica, equipos de lucha contra incendios y grupos de emergencia y protección civil de varios municipios. Entre sus primeras tareas se encuentra la retirada de vehículos afectados, y durante la mañana de hoy se ha sumado una segunda expedición formada principalmente por personal del ámbito local.

El operativo inicial incluye a siete profesionales de la Axencia Galega de Emerxencias y del Grupo de Apoio Loxístico á Intervención, equipados con una bomba de achique de 30.000 litros, dos nodrizas de 25.000 litros cada una, un dron con cámara térmica y equipos de iluminación. Además, seis agentes de la Policía Autonómica y del Grupo Operativo de Actividade Subacuática participan con una lancha neumática y un kayak de salvamento, así como un dron subacuático y material de buceo adaptado para trabajar en aguas contaminadas.

La intervención también cuenta con 60 profesionales del operativo de lucha contra incendios, incluidos técnicos, agentes medioambientales y bomberos forestales, quienes disponen de seis motobombas, un bulldozer y un tractor. Por su parte, el Grupo de Emerxencias Supramunicipal de Mos contribuye con cinco personas, una motobomba, equipos de excarcelación, iluminación y una bomba de achique, mientras que dos voluntarios de Protección Civil del Concello do Rosal completan este primer despliegue.

Esta mañana se ha unido una segunda expedición integrada por más de 90 personas, principalmente profesionales de la zona, que cuentan con bombas de achique y equipos de excarcelación y limpieza para colaborar en las labores. Este grupo adicional incluye 36 bomberos de los Concellos de A Coruña, Santiago, Lugo y Ferrol, así como del Consorcio Provincial de Pontevedra.

En esta expedición también participan 14 miembros de los Grupos de Emerxencias Supramunicipais de Ponteareas, Celanova y Padrón, y 41 voluntarios de Protección Civil procedentes de diferentes localidades gallegas. La coordinación de estos esfuerzos asegura una rápida respuesta a las necesidades urgentes y mejora la eficacia de las tareas de rescate y limpieza en las zonas afectadas.

El operativo se amplió con la llegada de una segunda expedición formada por 6 personas de Protección Civil de Cambados y otros seis efectivos de bomberos de Vigo.