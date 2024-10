El Sergas deriva a Ourense a pacientes con cáncer ante el colapso de la radioterapia de Vigo

Foto de archivo de uno de los aceleradores del hospital Meixoeiro de Vigo D. C.

El Hospital Meixoeiro de Vigo lleva semanas citando en un horario ampliado a los pacientes oncológicos que deben someterse a un tratamiento de radioterapia. La elevada demanda está detrás de esta medida, que ha llevado a los responsables del área sanitaria a emplazar a los enfermos incluso hasta a las dos de la mañana para aprovechar al máximo los equipos. Se trata de un horario extendido que se mantiene por criterios clínicos, explican desde el Sergas, «porque os pacientes deben manter un horario similar nas súas sesións».

Pero esta ampliación horaria de la unidad de oncología radioterápica, adscrita a la empresa pública Galaria, no está siendo suficiente para atender una demanda que no admite demoras al tratarse de pacientes en tratamiento activo por cáncer. Por eso la Consellería de Sanidade ha decidido, en el caso de enfermos con una situación clínica adecuada y para agilizar la lista, ofrecer la posibilidad de que se desplacen al complejo hospitalario de Ourense. Es una oferta que se hace no solo a pacientes del área sanitaria de Vigo, sino también a los de concellos de las áreas de Pontevedra y O Salnés, que reciben sus tratamientos de radioterapia en el Meixoeiro. «O Servizo Galego de Saúde planifica a dispoñibilidade dos recursos tendo como prioridade a situación clínica dos pacientes», insisten desde la Xunta.

Crece la demanda

Las cifras facilitadas por la consellería constatan el aumento de tratamientos de radioterapia en el último año. Hasta el mes de agosto del 2024 se atendió a 1.925 enfermos en el Meixoeiro, frente a los 1.871 de los ocho primeros meses del 2023. En el sur de Galicia solo Ourense y Vigo tienen aceleradores para realizar estos tratamientos, aunque está previsto que abra un servicio más en Pontevedra, dentro de la ampliación del Hospital Montecelo.

Los últimos datos publicados de lista de espera son de diciembre del 2023, porque aunque el Ministerio ha dado a conocer los de junio del 2024, entre las especialidades desglosadas por comunidades no se incluye radioterapia. A finales del 2023 había en lista de espera para la primera consulta de radioterapia 95 personas en el Sergas, con una demora media de 8,2 días. De esos 95, trece pertenecían a Lugo, 10 a Santiago, 70 a Coruña y solo dos a Vigo, con una demora superior a los 17 días. Es tras esta primera consulta cuando se fija el tratamiento en sí, que en estos momentos en el Meixoeiro presenta una demanda elevada que ha obligado a tomar medidas.