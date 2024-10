Pontón reprende al PP por la prórroga en la AP-9 y Rueda le reprocha «vivir anclada no pasado»

SANDRA ALONSO

Vivir en el «día da marmota» es una acusación habitual en el intercambio dialéctico que Alfonso Rueda y Ana Pontón protagonizan cada quince días en la sesión de control al presidente de la Xunta en el Parlamento. Unas veces lo es por la financiación autonómica, otras por los proyectos industriales y energéticos que les sitúan en extremos opuestos, y este miércoles, como tantos otros con anterioridad, por la situación de la concesión y titularidad de la AP-9. «É unha desvergoña criticar ao BNG por conseguir descontos históricos nas peaxes. Teñen a cara de cemento armado», censuró la líder del Bloque al titular de la Xunta.

La portavoz nacional del BNG instó al Gobierno gallego a aprovechar el momento actual, a raíz de los procedimientos de infracción abiertos desde la Comisión Europea contra la prórroga de la concesión hasta el 2048, para «poñer fin a esta estafa». Citó el informe que presentó el BNG hace dos semanas, encargado a los profesores José Antonio Blanco y Carlos Aymerich (este último, exportavoz nacionalista en el Parlamento gallego) de la Universidade da Coruña, que cifra el coste del rescate en el valor de mercado de la autopista, 904,7 millones de euros, y estima que Audasa no tendría derecho a ser indemnizada por lucro cesante. Este cálculo convertiría la opción planteada por los nacionalistas en la más económica, ya que las estimaciones del Gobierno central y de la Xunta son muy superiores. El estudio del Ejecutivo gallego, elaborado por la consultora Eptisa, eleva el cálculo a 1.676 millones.

Pontón cuestionó que el documento de la Xunta fuese encargado a una empresa «con vinculación a Audasa», denunció, encendiendo los ánimos de una bancada popular que materializó Rueda en su respuesta. «Bótalle moito morro», se rio el presidente autonómico, apelando al pasado político de Aymerich en el puesto que ahora ocupa Pontón e ironizando sobre la «falta de imparcialidade» que la líder nacionalista le echaba en cara. Fue él quien hoy mentó a la célebre comedia de Bill Murray para acusar a los nacionalistas de vivir «no día da marmota», y afear a Pontón el permanecer «anclada no pasado». Argumentó que la comisión de investigación creada por el BNG para analizar los contratos adjudicados por la Xunta durante la pandemia y el sobrecoste del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo servirá para «repasar as derrotas electorais» ante su partido, y que este miércoles le preguntaba «sobre unha decisión do Goberno no 2000», en relación a la prórroga otorgada a Audasa por el expresidente José María Aznar.

«Moi ben o teño que estar facendo no 2024 para que me pregunte polo ano 2000», prosiguió Rueda, sarcástico, para recomendarle «regresar canto antes ao noso presente». La exhortó a reponerse de la derrota electoral del pasado 18 de febrero en las autonómicas y a hacer «oposición no presente», al tiempo que condenó su actitud «mansa» ante el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien según Rueda «segue tomándolle o pelo» al incumplir buena parte de las medidas incluidas en el acuerdo de investidura entre el BNG y el PSOE; entre ellas, un descuento del 75 % en los peajes de la AP-9 y la AP-53. En esta línea, recordó también que Sánchez, en la reunión que mantuvieron en septiembre en la Moncloa, no le respondió si su partido apoyará o no en el Congreso la transferencia de la AP-9 que se debate en la Cámara baja.

Pontón le devolvió que «día da marmota» es el que sufren los usuarios de esta autopista al pagar peajes hasta el 2048 «polo señor Aznar». «Que tomadura de pelo é esta?», se preguntó la portavoz nacional del BNG, que calificó el acuerdo de prorrogar la concesión tomado hace 24 años como una decisión «do presente». Y en cuanto a la mención a Aymerich, la líder del Bloque le recordó que un día antes -y varias veces durante las dos últimas semanas- Rueda citó el reciente informe del Foro Económico de Galicia firmado por el economista Xoaquín Fernández Leiceaga, excandidato y exportavoz parlamentario del PSdeG, para reforzar sus argumentos contra el sistema de financiación que defienden los nacionalistas. «Cando os expertos son exdeputados que fan informes que vostede considera que lle dan a razón, carné de bo experto; pero cando os expertos son ex deputados que non lle dan a razón ao Partido Popular nin a Audasa, carné de malos expertos», comparó.