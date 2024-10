Feijoo anuncia en el Foro La Toja un plan de acceso a la vivienda tras el «fracaso del Gobierno»

Martina Miser

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, recuperó su agenda pública este viernes en el Foro La Toja-Vínculo Atlántico tras recibir ayer el alta por una operación de cataratas. Lo hizo con un discurso con una profunda carga crítica contra el Gobierno de Pedro Sánchez, a quien recriminó su «incompetencia legisladora» y el fracaso de su Ejecutivo en políticas de vivienda. De ahí que aprovechase la ponencia que ofreció esta mañana en la Illa da Toxa para anunciar un plan de acceso a la vivienda impulsado por su partido y en el que avanzará a lo largo de este mes. «No hay tiempo que perder», subrayó tras advertir de un déficit de 160.000 viviendas, que el Banco de España eleva a 600.000 a partir del próximo año. «No hay país que lo aguante ni promesas incumplidas que lo solventen. El Gobierno ha fracasado y las ocurrencias en vivienda deben finalizar», advirtió.

Entre las medidas urgentes, destacó la movilización del suelo, la creación de un período de excepción para agilizar la construcción, la simplificación de los trámites administrativos y la garantía de seguridad jurídica. El plan también incluirá un apoyo económico a quienes tienen más dificultades para acceder a una vivienda y fomentará la ampliación de la oferta.

Feijoo criticó las «recetas intervencionistas del Gobierno» que, según él, «han disparado los precios por desincentivar la oferta». Además, señaló que en los últimos seis años el precio del metro cuadrado de vivienda ha subido un 33 %, y el alquiler medio ha pasado de 700 a 1.100 euros mensuales, lo cual convierte a la vivienda en la segunda preocupación de los españoles, cuando hace seis años ocupaba el puesto número once.

El plan que propone el PP contempla una mesa de negociación donde participen comunidades autónomas, el Estado, expertos, bancos y afectados por el sector, con el fin de definir un enfoque integral. «Será imprescindible que cuente con reformas legales ambiciosas que pongan freno a la escasez de vivienda; apoyo económico y fiscal al que ahorre para comprar una vivienda; protección a quienes cumplan, ya sea propietario o inquilino; y ninguna protección a quienes ocupan ilegalmente una vivienda», aseguró el dirigente popular.

Añadió que «la criminalización de la propiedad privada es un grave error». «A quien hay que perseguir es al que delinque, no al que cumple», recetó Feijoo entre aplausos de los asistentes, insistiendo de nuevo en que «las recetas intervencionistas del Gobierno han disparado los precios por desincentivar la oferta».

«Soy un venezolano»

Antes de desglosar el plan de vivienda que presentará su partido, Feijoo centró la primera parte de su intervención en alertar sobre el surgimiento de «liderazgos que solo se alimentan de la polarización». Advirtió sobre la «erosión sistemática de la división de poderes» y el «intento de intimidar a los medios de comunicación», proclamó que el gobernante «que quiere controlar todos los contrapesos del poder» es porque «tiene miedo a los ciudadanos libres», y defendió que la democracia liberal es «demasiado fuerte» para ser «sofocada por el autócrata».

Palabras todas ellas dirigidas a Pedro Sánchez, aunque sin mencionarlo, y que extendió al régimen de Nicolás Maduro, en Venezuela, señalando en primera fila al líder opositor Edmundo González. «Aquí está para demostrarlo», pidió el aplauso para el que será ponente esta tarde. Y emulando al expresidente estadounidense John F. Kennedy, cuando ante el muro de Berlín se proclamó berlinés, dijo en solidaridad con González: «Yo soy venezolano».

Feijoo repasó también la polémica con el veto al rey Felipe VI de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a acudir a su investidura, rechazando «leyendas negras anacrónicas o querellas artificiales». «Como español, reivindico la historia que mis antepasados escribieron en América, me enorgullezco de nuestro rey que da estabilidad, y me niego a aplicar juicios de valor con 500 años de retraso», afirmó. Asimismo, subrayó que «la democracia necesita renovarse y no caer en la autosatisfacción».

Describió la situación política de España como «la peor de los últimos 45 años», acusando al Gobierno de supeditar «el interés nacional al interés de un solo hombre» y criticando la falta de presupuestos. También reprochó la necesidad de Sánchez de apoyarse en los partidos nacionalistas del Congreso a pesar de haber sumado estos solo el 6 % de los votos. «Las grandes cuestiones de Estado se apartan», analizó el líder popular, reprochando que «no hay otro horizonte más que el día a día» por parte de un Gobierno que se afana en «polarizar» a la sociedad, acusó.