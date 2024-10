La temporada alta dejó 2,9 millones de viajeros en los alojamientos gallegos

Una mujer con una maleta este verano en Sanxenxo ADRIÁN BAÚLDE

Los alojamientos turísticos comerciales de Galicia recibieron, entre junio, julio y agosto, algo más de 2,93 millones de viajeros, según datos de la encuesta de ocupación hotelera y extrahotelera del Instituto Nacional de Estadística (INE). La cifra es algo inferior a la del año pasado, cuando acogieron a casi 2,98 millones, lo que supone un descenso del 1,55 %. También se redujo el número de pernoctaciones, aunque muy ligeramente. Cayeron un 0,55 %, quedando algo por debajo de los 6,18 millones de noches.

Los albergues sufrieron la mayor caída. De hecho, son el único tipo de alojamiento que perdió viajeros respecto al 2022, al bajar un 22 % el número de alojados. Cámpings y alojamientos de turismo rural mantuvieron prácticamente sus cifras de clientes, mientras que los hoteles crecieron un 5 % y los apartamentos turísticos lo hicieron un 11,5 %.

El turista de origen español sigue siendo mayoritario, pero los extranjeros mantienen un peso importante en los datos turísticos de la temporada veraniega. Un tercio de los viajeros alojados (el 32,9 %) llegaron desde otros países, y los foráneos coparon casi un cuarto de las pernoctaciones (el 24,7 %).

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, destacó ayer la «estabilidade» que, a su juicio, reflejan los datos estivales, al tiempo que habló de un «avance cualitativo» del turismo en Galicia. Una mejoría en la que subrayó un mejor reparto de los viajeros por la comunidad. «Foron repartindo a súa chegada polos concellos galegos», aseveró el representante de la Xunta, que utilizando datos solo de julio y agosto puso como ejemplo el impulso de algunos geodestinos como la Ribeira Sacra, con más de 41.000 viajeros y un crecimiento del 27 %; la zona de Trevinca-Valdeorras, que creció un 22 %; o la Mariña lucense, con un avance del 10 % y 66.000 huéspedes en su sector hotelero.

Merelles también puso el foco en el buen comportamiento del turismo extranjero, mencionando el avance en la llegada de visitantes procedentes de Italia, Portugal, Alemania y el mercado americano, uno de los más interesantes para la Xunta por su poder adquisitivo y el creciente interés por Galicia, demostrado con un crecimiento de un 2 % este verano. Respecto al Camino de Santiago, mencionó las más de 120.000 compostelas recogidas en julio y agosto, que suponen un crecimiento del 15 % en la ruta jacobea durante esos meses.

Desestacionalización

Ampliando el foco al conjunto del año, de enero a agosto los alojamientos gallegos recibieron a 5,1 millones de viajeros, casi un 2 % más que en el mismo período del 2022, que sumaron 9,7 millones de pernoctaciones. «A mellora do turismo galego está a producirse por un incremento da demanda distribuído ao longo do ano, non se concentra só nos meses de verán», indicó Merelles. Y puso como ejemplo el mes de mayo, cuando se recibió un 15 % más de viajeros, o el aumento del 10 % en las compostelas recogidas en el mes de enero.

Respecto al turismo internacional, en los primeros ocho meses del año avanzó un 3,4 %, con casi 2 millones de viajeros.

Más rentabilidad hotelera

Ya en términos económicos, el alto cargo de la Xunta habló de «máximos históricos» en los ingresos hoteleros este verano. Se estima que solo en el séptimo y octavo mes del año, el sector obtuvo unos ingresos nominales cercanos a los 140 millones de euros, un 5,3 % más que el año pasado. Además, su rentabilidad aumentó más de un 8 %.