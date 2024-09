Rueda anuncia tras el retiro con sus conselleiros una comercializadora propia para abaratar la energía en Galicia

Eliseo Trigo | EFE

El presidente de la Xunta compareció ante los medios al filo del mediodía dominical tras la finalización del retiro de trabajo que mantuvo este fin de semana con sus doce conselleiros en el pazo de Sober (Lugo), una reedición de aquellos encierros monacales de Manuel Fraga, pero con el precedente más cercano del del Gobierno de Pedro Sánchez en Toledo, que coincidió con el de la dirección del PP nacional en la misma provincia el pasado mes de enero. Tras la reunión de fin de semana fuera del ruido cotidiano, destinada a marcar nuevos objetivos ante un curso político ya iniciado, Rueda desgranó las líneas estratégicas del consello informal arropado por todo su Ejecutivo, pero antes de nada quiso dejar clara la cohesión de su Gobierno, centrado en la defensa de los intereses de Galicia y en el cumplimiento de las medidas que marcaron sus primeros cien días de gobierno, como la matrícula gratuita para los estudiantes universitarios.

Entre las principales conclusiones del retiro gubernamental, Rueda anunció la creación de una comercializadora propia de energía para abaratar el consumo en Galicia y para «vender enerxía cen por cen renovable por debaixo dos prezos de mercado». La compañía, que se creará a través de la Sociedade Recursos Galicia, podría estar en funcionamiento a principios del 2025, pero para ello será necesario aprobar unos nuevos presupuestos autonómicos, que el presidente aseguró que estarán listos «en tempo e forma». Sobre la comercializadora, detalló que se pretende que preste servicio a sectores estratégicos de la economía gallega y también a los vecinos que vivan cerca de los lugares en los que haya proyectos de generación de energía renovable que esta compañía va a comercializar con precios «sensiblemente máis baratos».

Recursos de Galicia, una sociedad público-privada en la que la Xunta tiene el 30 % y el resto del capital está en manos de 32 empresas de distintos sectores, ya ha iniciado los primeros trámites para la creación del ente energético, que tendrá también como objetivo descarbonizar el consumo eléctrico en la comunidad y que llevará el nombre RDG Comercializadora Galega de Enerxía.

En una breve comparecencia, Rueda enfatizó su compromiso «coa Galicia das persoas, unha Galicia próspera que atraiga proxectos industriais», especialmente aquellos proyectos «para liderar a transición verde», por lo que se puso como objetivo superar el parón que viven los distintos proyectos eólicos, debido a las paralizaciones decididas por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en decenas de iniciativas de este tipo. «Galicia non vai renunciar a proxectos que sexan viables e sustentables e cumpran a normativa,e traballaremos para superar a oposición dos que están sempre no non permanente, por sistema», dijo en referencia a planes industriales como el de la planta de fibras textiles a partir de celulosa que la multinacional portuguesa Altri aspira a instalar en Palas de Rei (Lugo). «Galicia non vai renunciar porque non pode facelo; non debe facelo porque outros aproveitarían esas oportunidades», zanjó el jefe del Ejecutivo gallego. El gran objetivo de la Xunta para esta legislatura será garantizar que la gestión de la riqueza de los recursos naturales de Galicia se traduzca en riqueza social.

El próximo 8 de octubre el presidente de la Xunta comparecerá en el Parlamento para explicar la creación de la comercializadora de energía y otras líneas estratégicas de la Xunta para los próximos meses. El proyecto de presupuestos autonómicos se presentará una semana después y se enviará a la Cámara gallega para su tramitación antes que de termine octubre, con el objetivo de que puedan estar en funcionamiento a partir del 1 de enero del 2025.

Alfonso Rueda defendió lo que denominó el «estilo Galicia», que consiste en gobernar «dende a planificación, a unión, a concordia e o sentidiño», así como defender «os intereses de Galicia onde sea necesario, sen pasar por enriba de ninguén, pero sin deixar que ninguén pase por enriba de nós».