Los feriantes denunciarán al alcalde de O Porriño tras cerrarles de golpe 16 atracciones

En las populares Festas do Cristo de O Porriño con las que la comarca de Vigo despide las celebraciones veraniegas solo hay tres atracciones. La Policía Local clausuró el viernes la gran mayoría «por no contar con la documentación necesaria», indicó el Concello, y el cierre obligatorio se mantendrá como mínimo hasta mañana. Los feriantes afectados acudieron ayer al consistorio para entrevistarse con el alcalde, el popular Alejandro Lorenzo, al considerar que «es una medida injusta y desproporcionada». Lo pillaron entre la lectura del pregón de los festejos y la boda que el regidor debía celebrar a la una de la tarde. Hubo encuentro, pero las posturas se de unos y otros mantuvieron inalterables.

«Se clausuraron por decreto 16 atracciones que no podían haber abierto porque no tenían autorización y hay otras dos que ya ni se pusieron en marcha por el mismo motivo. Solo tres cumplieron con los requisitos y son las únicas que podrán trabajar de momento», sentenció el alcalde a primera hora de la tarde, minutos antes de que estuviera prevista la apertura de la feria. Alejandro Lorenzo sostiene que las atracciones no podrán encenderse «hasta que presenten el libro de operaciones y su proyecto». Es consciente de que la medida llega en fin de semana, por lo que no hay margen de poder completar las documentaciones hasta el martes porque el lunes es festivo. El regidor insiste en que actuó con los preceptivos informes municipales, notificando el cese de actividad «a quienes se instalaron sin autorización y desoyendo la prohibición del Concello».

A los feriantes les han chirriado las palabras del regidor. Especialmente el comunicado oficial en el que se concluye que «no se puede garantizar la seguridad de los usuarios al no cumplirse con los requisitos que establece la normativa y emitirse los informes técnicos».

Error de procedimiento

Los afectados preparaban ayer una denuncia ante la Guardia Civil «contra el alcalde, la empresa encargada de la auditoría, Enmacosa y un técnico municipal». «Hubo un error de procedimiento y nos quieren colgar a nosotros el marrón alegando problemas de seguridad. Creemos que es un tema administrativo entre Concello y empresa que estamos pagando nosotros», afirma Raquel, una de las afectadas. Sostienen que presentaron la documentación que requería el pliego en tiempo y forma. «De repente el miércoles se sacaron de la manga otros pliegos y pidieron el proyecto y el libro de operaciones. También se presentó al día siguiente, pero parece que no hay comunicación entre ellos», sostienen. Todos los afectados se mantuvieron en sus puestos «buscando alguna solución porque esto es un atropello y nosotros vivimos de la taquilla». «¿Cómo pueden alegar falta de seguridad si no hicieron revisiones porque no cumplieron su trabajo antes? El decreto de clausura es ilegal porque no nos dieron tiempo para subsanar unas deficiencias que tampoco había», sostienen. Amalia se siente afectada por partida doble. «Soy la responsable de un saltamontes, pero mi atracción no tiene nada que ver con la del desgraciado accidente y no se puede generalizar. Que digan que cierran por falta de documentación, no porque las atracciones no sean seguras porque sí lo son», se defiende.