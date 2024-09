La casa de Teo en la que mataron a Asunta sigue sin venderse y vuelve a estar okupada

Desperdicios en la finca de Teo que perteneció a Rosario Porto y donde asesinaron a Asunta XOAN A. SOLER

La casa de Teo en la que Rosario Porto asfixió hasta la muerte a su hija Asunta hace hoy exactamente once años ya no es el lujoso chalé en el que la acaudalada e influyente familia compostelana pasaba los fines de semana y que en su momento llegó a estar valorado en un millón de euros. Una década de abandono después y tras varias okupaciones que incluso provocaron un incendio, la vivienda ha adquirido un aspecto lúgubre y hasta fantasmagórico, como si no pudiera librarse de la sombra del terrible suceso que aconteció tras sus muros.

Más allá del deterioro, el ser el escenario de un crimen tan terrible también afecta negativamente a sus posibilidades de venta. La actual titular de la casa es la mujer a la que Rosario Porto instituyó como heredera cuando se suicidó el 18 de noviembre del 2020 ahorcándose en su celda de la cárcel de Brieva (Ávila). María Teresa Sampedro Portas, amiga de la familia Porto a la que cariñosamente llamaban La Nena, sigue figurando a día de hoy en el Registro de la Propiedad como dueña al 100 % de la vivienda. La información registral añade además que no hay documentos pendientes de despacho. Es decir, que no se está en estos momentos tramitando un cambio de titularidad del inmueble.

Si algún día logra venderse será, desde luego, por un precio muy inferior a ese millón de euros en el que estaba a la venta justo antes de que Asunta fuese asesinada. El chalé tiene un semisótano con bodega, aseo y garaje y dos plantas con una superficie total construida de 467,25 metros cuadrados. Está enclavado en una finca de 10.000 metros cuadrados con piscina y pista de tenis, y junto a la casa hay una edificación de servicios complementarios de 105,35 metros cuadrados en la que hay un porche, un comedor y la sala de calderas.

La casa, ubicada en el lugar de Montouto, parroquia de Cacheiras, ha perdido mucho valor de mercado. Estuvo a la venta por medio millón de euros, la mitad de su precio inicial, y hay expertos inmobiliarios de la zona de Santiago que estiman que será complicado colocarla por más de 150.000 euros.

Tiene, además, un serio problema añadido, ya que en este momento vuelve a estar okupada por una persona que ya estuvo haciendo uso de ella de forma ilegal con anterioridad. La dueña está luchando en los tribunales para lograr echarle de la finca. Hasta el momento no ha tenido éxito, ya que el okupa ha cerrado de forma rudimentaria la puerta trasera de la propiedad con un madero y tiene pertenencias en el interior. Entre ellas, un vehículo, así como otros enseres, y chatarra.

Si la casa no es reclamo de compradores sí lo es de visitas morbosas que, para asombro de los vecinos, acuden a fotografiarse o hacerse vídeos que cuelgan en redes junto al que fue el escenario principal de un crimen tan famoso como el de Asunta.

La joya de la corona de una jugosa herencia que excluyó a Basterra

La última voluntad de Rosario Porto fue que sus numerosos bienes fuesen repartidos, a partes iguales, entre dos grandes amigos de su familia: Juan Guillán, que trabajó en el despacho de su padre y que fue el abogado que la asistió en su primera declaración judicial, y María Teresa Sampedro, íntima de su madre y que fue la única que no le dio de lado cuando fue detenida, juzgada y encarcelada. La suya era la única visita que recibía en prisión, más allá de la de su abogado.

Guillán renunció a la herencia, por lo que todos los bienes de Rosario Porto fueron a parar a María Teresa Sampedro. Antes del crimen de Asunta, la casa de Asunta habría sido la joya de la corona de todas las propiedades, pero ahora ha perdido casi todo su valor. Además del chalé, la heredera recibió dos pisos en dos de las mejores calles del Ensanche compostelano, General Pardinas y Doctor Teixeiro, así como una buena suma de dinero en efectivo, además de obras de arte, joyas, vajillas y piezas de porcelana de valor.

Rosario formalizó el testamento en el 2014 en una notaría de Betanzos, cuando ya había sido detenida por el crimen de su hija pero aún estaba en prisión preventiva y pendiente de juicio. En aquel acto no dejó ni un céntimo a Alfonso Basterra, su exmarido y con el que ideó y ejecutó el plan de asesinato. Y eso que sabía que él no tenía una buena situación económica.

