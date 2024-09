El Parlamento avanza en la creación de la comisión de investigación sobre el Cunqueiro y los contratos menores de la Xunta

SANDRA ALONSO

El Parlamento de Galicia se prepara para constituir la comisión de investigación que analizará el sobrecoste del hospital Álvaro Cunqueiro y los contratos de la Xunta durante la pandemia, una iniciativa impulsada por el BNG y cuya creación, la única que podrá hacer mediante este mecanismo esta legislatura, será automática y sin pasar por el pleno al contar con un tercio de los diputados de la Cámara. Los grupos parlamentarios tienen hasta el lunes 23 para designar a los miembros que la integrarán. La representación será proporcional al número de escaños, similar al resto de comisiones permanentes, con nueve diputados del PPdeG, cinco del BNG, dos del PSdeG y uno del Grupo Mixto.

El BNG insta al PPdeG a no bloquear su creación y funcionamiento, buscando su constitución «o antes posible». «Queremos deitar luz sobre os chanchullos do PP na contratación pública», avanzó la viceportavoz nacionalista Olalla Rodil, quien recordó que su partido solicitará la comparecencia tanto del presidente actual, Alfonso Rueda, como de su predecesor, Alberto Núñez Feijoo. Según Rodil, el PP ha intentado desde el principio bloquear la investigación, lo que consideró como una «declaración de culpabilidade». «Non pode ser que, polo obstrucionismo do PP, a comisión non cumpra a misión pola que foi creada», reclamó la diputada tras la reunión de la junta de portavoces de este martes. Su homóloga del PSdeG, Elena Espinosa, también ha solicitado la misma celeridad en la constitución de la comisión.

El portavoz del PPdeG, Alberto Pazos, aseguró que su grupo ofrecerá las «máximas facilidades» para demostrar que las denuncias son «falsas». Toda a documentación que se foi falicitando desminte categórica e absolutamente as acusacións que algúns pretenden converter en ditame dunha comisión porque xa o teñen escrito antes de qe esta se constitúa, subrayó el parlamentario, quien insinuó que la «premura» en la creación de la comisión tiene más que ver con los congresos internos de BNG y PSdeG que «polo interés real por coñecer o acontecido nestes asuntos».

La reunión de la junta de portavoces también ha servido para elaborar el orden del día del próximo pleno del Parlamento. La líder del BNG, Ana Pontón, preguntará a Rueda en la sesión de control sobre las propuestas que defenderá para garantizar una financiación justa para Galicia. «É lamentable que Rueda non queira tratar esta cuestión na súa reunión con Pedro Sánchez, priorizando os intereses electorais do PP», afirmó Rodil. El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, interpelará al presidente de la Xunta sobre la gestión económica de la comunidad, señalando indicadores como el crecimiento económico «inferior á media estatal», según Espinosa.

El pleno comenzará con la votación para cubrir la vacante de un puesto en el Consello Consultivo e incluye el debate de totalidad del proyecto de ley de cultura inclusiva y accesible de Galicia, así como la comparecencia del conselleiro del Mar, Alfonso Villares, sobre el sector pesquero y sus perspectivas de futuro.

El pleno presenciará un nuevo debate sobre el proyecto de la multinacional portuguesa Altri en Palas de Rei, sobre el que el BNG reclama su paralización mientras el PSdeG exige una evaluación rigurosa de su viabilidad medioambiental y social. Mientras tanto, el PPdeG acusa a la oposición de cambiar de postura para bloquear iniciativas industriales en Galicia. La sesión también tratará la subida del canon de Sogama, con el PSdeG denunciando que la gestión de residuos no debe repercutir negativamente en los ciudadanos, mientras el PPdeG culpa al Gobierno central por el aumento de impuestos en esta materia.