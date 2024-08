La Xunta desmiente que Rueda haya ofrecido a Canarias acoger a más menores migrantes de los previstos

Un grupo de refugiados de Mali procedentes de Canarias, este lunes, llegando a una residencia de Mondariz M.Moralejo

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, afirmaba este miércoles que los presidentes autonómicos de Castilla y León y de Galicia se habían ofrecido a acoger a un mayor número de menores migrantes no acompañados que los pactados en la última conferencia sectorial si fuese necesario. El martes el dirigente de Coalición Canaria ya había insinuado lo mismo. Sin embargo, la Xunta ha negado esa situación, sosteniendo que no hay ninguna novedad con respecto a la llegada de menores. Alfonso Rueda «non mantivo ningunha conversa sobre este asunto co presidente do Goberno de Canarias», explican fuentes de la Administración.

Cualquier cambio en el reparto de menores no acompañados, señalan desde la Administración autonómica, «debe facerse de acordo coas comunidades e coa achega dos recursos precisos para garantir a atención precisa».

Durante una visita al Hospital Universitario de Canarias, Clavijo aseguraba que el acuerdo para la distribución de niños y adolescentes migrantes se está cumpliendo, «cada comunidad a su ritmo», y agradecía el ofrecimiento por parte de comunidades como Galicia y Castilla y León.

Hasta ahora, explican desde el Gobierno gallego, se ha acogido a todos los menores pactados en los repartos hechos entre comunidades autónomas y todavía están pendientes de recibir a 40. De hecho, el lunes llegaron a Galicia la mitad de los 28 acordados en la conferencia sectorial del año pasado. Se trata de niños y niñas de entre 9 y 13 años.

Recuerdan que «Galicia foi, é e será sempre solidaria e seguirá colaborando co resto das comunidades acollendo menores inmigrantes» en la medida de sus posibilidades y de forma planificada y ordenada, en función de la disponibilidad de plazas del sistema de acogida. «Estamos a falar de menores que requiren un tratamento personalizado e adecuado», afirman.

Por ello, la Xunta pide al Gobierno que tome medidas, que dote de los fondos precisos y que coordine a las autonomías implicadas, con planificación y transparencia. «É preciso que este asunto se aborde como o que é, un problema de Estado, no que o Goberno lidere e coordine as comunidades», señala.

Al margen del reparto de menores no acompañados, Galicia está recibiendo desde el 30 de julio a refugiados de Mali que escapan de la guerra. El Gobierno confirmaba este lunes que la cifra de inmigrantes que llegarán a la comunidad supera el millar, más del doble de los que se preveían hace un mes.

El lunes llegaron unos cien adultos a Mondariz-Balneario y se espera que el 29 de agosto lo hagan unos 120 a Monterroso. Desde la Delegación del Gobierno en Galicia señalaban entonces que en los próximos días se espera que la comunidad reciba a más grupos de refugiados.