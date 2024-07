Fiasco en el estreno del Avlo Madrid-A Coruña: acumula 150 minutos de retraso por una avería en Chamartín

El Avlo Vigo-Madrid, en la estación de Chamartín M. V.

El primer Avlo que partió este lunes de Vigo llegó con apenas tres minutos de retraso a la estación madrileña de Chamartín. Pero no tuvo la misma suerte el tren de bajo coste que debía salir de esa misma terminal a las 17.08 horas con destino a A Coruña. Los retrasos encadenados que sufrió esta estación debido a las consecuencias de una incidencia en el pantógrafo de un tren afectaron al segundo AVE low cost de Renfe que debía circular por la línea de alta velocidad Madrid-Galicia. Esta situación provocó que a las 14.50 horas se cortara la circulación en la vía 20, lo que obligó a reorganizar la entrada y salida de servicios de alta velocidad con destino a Galicia, Asturias y la Comunidad Valenciana. Este último territorio es el que sufrió más retrasos y en un mayor número de frecuencias, aunque el Avlo Madrid-A Coruña también se vio afectado por la avería acumulando una demora de unos 150 minutos, solo superada por un AVE con destino Alicante que llegaría 167 minutos tarde a la estación de esa ciudad.

El Avlo con destino A Coruña aparecía en las pantallas de Chamartín como uno de los trenes con retraso en la salida. Pero sin que se dieran explicaciones por las causas concretas de la demora. Los usuarios preguntaban en la red social X a Renfe por las causas, pues ni siquiera podían acceder al andén para montarse en el tren.«Debido a una incidencia en la infraestructura en Chamartín, tu tren se ha visto demorado. Me informan que ya está en vía y se puede realizar el check-in. Sentimos las molestias», aseguró la operadora pública en su cuenta de X para informar de las incidencias.

El caso es que el tren que debía salir poco después de las cinco de la tarde lo hizo finalmente a las 19.41 horas, por lo que en vez de llegar a A Coruña a las 21.08, como estaba previsto, lo haría después de las once y media de la noche. El estreno, por tanto, no pudo ser más accidentado y recuerda en cierta medida al primer AVE Avril que salió de Galicia con destino Madrid el pasado 22 de mayo y que acumuló dos horas de retraso. Aunque en realidad ambos episodios no son comparables, pues la demora del primer Avril era imputable a una incidencia en el propio tren, mientras que la del Avlo tiene que ver con las complicaciones que sufrió este lunes la operativa ferroviaria en Chamartín.

Estos problemas se producen justo el día en que el ADIF ha finalizado la construcción y conexión de cuatro nuevas vías de alta velocidad en la estación Chamartín-Clara Campoamor, así como sus correspondientes andenes, con las que completa la duplicación de vías de alta velocidad. Se pasa así de las 6 vías iniciales a 12 para dar respuesta al constante incremento de tráfico y viajeros que ha traído la liberalización de la alta velocidad.

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado ya ha solicitado la comparecencia del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ante el nuevo caos ferroviario, los retrasos y las masivas aglomeraciones que se produjeron este lunes en la estación de Chamartín.