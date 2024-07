Concentración motera en A Pobra de Trives, el pasado fin de semana LOLITA VÁZQUEZ

La cifra de accidentes en carretera siempre se incrementa considerablemente en verano, y más si se trata de motocicletas. Un caso reciente es el del hombre fallecido este lunes en la N-541 en el concello de Beariz, en Ourense, tras producirse un choque frontolateral entre su vehículo, una BMW RT 1200 y un Volkswagen Golf. En Galicia, ya es el segundo siniestro con fallecidos producido en apenas cuatro días.

Carlos Carreira, miembro del equipo directivo de la Asociación Motorista Lucense, considera que el problema de que aumenten los accidentes no radica en «que se lleve un modelo determinado de casco u otro, ni de la velocidad que se lleve o de que la moto sea mejor o peor. Son aspectos que influyen sí, pero, al final, el accidente ha sido provocado por una serie de situaciones que podrían estar controladas y no lo están: los animales sueltos, el estado de la vía o algunas contradicciones de la señalización», opina Carlos Carreira. Y en relación a esta enumeración añade que «no sirve de nada poner carteles que informen de que hay animales sueltos por la carretera. Advierten de que hay animales pero la cuestión es: ¿Quién es el dueño? ¿Quién se hace cargo de ellos? Es un sinsentido que no haya otro tipo de vigilancia para proteger la carretera, porque poner simplemente un cartel o una señal no arregla nada. Lo que habría que hacer es sentarse en una mesa y debatir sobre ello, pero no interesa hablarlo», comenta Carreira.

Él, al igual que Félix Prados, quien formó parte de la asociación Stop Guardarraíles, considera que «hay una tendencia muy grande a culpabilizar al motorista, pero cuando te pones a conducir, no solo está el motero». Félix Prados lo resume así: «¿Quién cumple y quién no cumple en la carretera? No es siempre el motero quien incumple. Lo que hace falta hoy en día es la existencia de una figura o entidad que respondiese por los motoristas y, por supuesto, que los motoristas respondiesen por ella». Porque a pesar de que son varias las asociaciones moteras que existen en Galicia, «cada una acaba yendo por libre, se mueven altruistamente pero al final cada uno tiene su propia visión y no se llega a un movimiento conjunto que tenga la fuerza suficiente. No están unidas a la hora de la verdad», explica Félix Prados.

El estado de las carreteras es, si no el que más, uno de los factores más determinantes cuando hay riesgo de accidente, sin embargo, «su estado es penoso y aunque desde las asociaciones siempre lo decimos, no conseguimos generar la presión necesaria —en la Asociación Motorista Lucense son, aproximadamente, 100 socios— como para que se tomen medidas efectivas», explica Carlos Carreira. «Si un animal invade la carretera y encima la carretera está en mal estado, hay baches o la pintura no es antideslizante, ya no es cuestión de si el vehículo es un coche o una moto, o de si conduce bien o mal». Félix Prados relativiza: «La Administración nos quiere echar toda la culpa de los accidentes a nosotros, y parte sí que es, pero no al completo. Si somos el grupo vulnerable en la carretera —junto con peatones y ciclistas—, hay que preocuparse y ayudar a los vulnerables. Mirar más, tener más responsabilidad... En la carretera no se nos ve a los que vamos sobre dos ruedas, a pesar de que cada vez se tomen más medidas preventivas, como el llevar colores vistosos, los automovilistas no nos ven. O no miran lo suficiente como se debería». Esa es una de sus principales conclusiones: «Hace falta mucha más responsabilidad y más formación». Aunque pasen los años un conductor debe de seguir formándose, «querer formarse es la clave, además de la experiencia que te da hacer kilómetros», añade Prados. El motorista lamenta que la Xunta no continúe con «aquella campaña de hace cuatro o cinco años, en la que ofreció un programa de cursos formativos gratuitos que incluían a las motos. A todos los cursos formativos y de continuidad se les puede sacar mucho provecho». Y finaliza reflexionando que, «como con el paso de los años se pierden reflejos y rapidez, hay que contrarrestarlo con cursos que mejoren las habilidades de conducción teniendo en cuenta que siempre va a haber una infinidad de cosas que se pueden seguir aprendiendo, tengas la edad que tengas».