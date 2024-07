El socialista Nicolás González Casares aspira a un papel destacado en asuntos de energía y pesca en Bruselas

El eurodiputado del PSdeG, Nicolás González Casares. PSDEG

El eurodiputado del PSdeG, Nicolás González Casares, compartió esta mañana un desayuno informativo en Santiago donde repasó las prioridades desde su escaño para la próxima legislatura, en la que apunta a un papel relevante en Bruselas desde la Comisión de Industria, Innovación y Energía, donde ya participó hasta ahora, y a la que podría sumar la de Pesca, donde había sido suplente. «Para Galicia sempre será unha prioridade a pesca en termos de política europea. Queremos que a pesca volva ser recoñecida como importante para Galicia en Europa», avanzó el socialista. Destacó así la necesidad de contar con un comisario europeo que «entenda» la realidad de la pesca y que promueva tanto la sostenibilidad económica como la social de las comunidades dependientes del sector. González, además, seguirá trabajando en temas de salud y en política internacional, especialmente en cuanto a las relaciones con Latinoamérica

El europarlamentario de Lalín, que este lunes prometió su cargo en el Congreso, hizo hincapié en la importancia de la transición verde para Galicia y Europa, considerándola «o desafío do século». Reivindicó así el «potencial altísimo» de la comunidad en el ámbito energético, y advirtió sobre la necesidad de aprovechar esos recursos en una legislatura en Bruselas que apostará por su impulso. «Galicia non pode deixar pasar o tren dunha revolución industrial á que nunca chegamos a tempo», remarcó.

Para una transición «xusta» y que contemple a aquellas personas «que poidan perder» durante el proceso, puso como ejemplo los casos de As Pontes y Meirama, donde nuevos proyectos están surgiendo con el apoyo de fondos europeos. «Ese é o camiño que debemos seguir para non parar esta axenda verde», expuso, reprochando las fuerzas «reaccionarias ou retardistas» que frenan esta agenda. «Non temos combustibles fósiles, que temos que importar e gastar grandes cantidades, pero si outras posibilidades que debemos aproveitar nos nosos territorios porque nos farán máis sostibles», añadió González, quien señaló ese rumbo para contar con una energía «máis asequible» que permita «fixar máis empresas e actividade sostible no noso territorio».

Los eurodiputados gallegos recogen sus credenciales en el Congreso M. V.

«Iso non se pode confundir con técnicas de falseamento verde. As industrias sostibles teñen que selo e demostralo», insistió el eurodiputado. También subrayó la importancia de la recuperación medioambiental a través de la ley de restauración de la naturaleza de la Unión Europea, que se ha fijado el objetivo de restaurar al menos el 20 % de las zonas terrestres y marinas para 2030, avisando de que Galicia sigue incumpliendo la directiva de hábitats. «A Rede Natura ocupa o 13 % cando tiña que ser o 20 %», cifró, lo que ha supuesto la apertura de un procedimiento de infracción por parte de la Comisión Europea debido a la falta de cuidado del territorio.

En cuanto a infraestructuras, el europarlamentario del PSdeG apuntó a la necesidad de mejorar las redes de interconexión y avanzar en el Corredor Atlántico. Además, aseguró que los socialistas gallegos estarán vigilantes en el procedimiento de la AP-9 en la Comisión Europea, comprometiéndose a defender el cumplimiento de la legalidad en este largo proceso. «Se alguén a incumpliu dando esa prórroga, vai ter que cumprilo», afirmó.