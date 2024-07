El PSdeG reclama un modelo común de financiación autonómica, pero con singularidades

El secretario de Facenda Pública e Autogoberno del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, definió esta mañana la posición de su partido respecto al nuevo modelo de financiación autonómica y subrayó la necesidad urgente de revisarlo, tras casi diez años con el sistema actual caducado. A diferencia del BNG, que reclama un cupo propio y una negociación bilateral con el Estado, y del PPdeG, que apunta a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera para llevar a cabo esas conversaciones, el responsable socialista propone una «negociación colectiva multilateral» donde las comunidades se sientan «cómodas», pero con elementos dentro de ese nuevo modelo en los que las singularidades de cada una estén presentes.

«En todas as negociacións ata agora houbo sempre dous momentos. Hai un momento de contactos bilaterais, non só con Cataluña senón con moitas comunidades que expresan a súa formulación, e despois o momento da síntese para facer o modelo común», advirtió Leiceaga. «O importante é o final, e ten que ser un modelo no que esteamos cómodos e se garantice un tratamento igualitario no conxunto das comunidades», añadió el exdiputado del PSdeG, quien la pasada semana acudió al Congreso para presentar el informe Propuestas para España: la Reforma de la Financiación Autonómica, junto a otros expertos del Foro Económico de Galicia, en el que advierten, entre otras cosas, sobre los riesgos de extender el cupo a Cataluña.

El Parlamento retoma la comisión para plantear un nuevo modelo de financiación autonómica M. Varela

El PSdeG defiende así la necesidad de reforzar un modelo común, clave para atender dos características básicas del modelo autonómico, consideró Leiceaga. Por un lado, que contemple los hechos diferenciales de cada comunidad autónoma y sus demandas de autogobierno; por otro, garantizar la igualdad en los servicios básicos que lleguen a los ciudadanos. Puso como ejemplo Extremadura, con una una capacidad tributaria que «é a metade de Madrid», por lo que es fundamental un elemento de nivelación en el sistema que beneficie a Galicia y otras comunidades. «Para isto ten que haber un modelo que funcione de maneira integral no conxunto do territorio con todas as especifidades que se poidan pensar», expuso.

«Nós somos partidarios dun modelo común, nivelación e, a partir de aí, a poboación axustada reflexa as singularidades en cada territorio», añadió. Este último criterio es el que defiende también el Gobierno gallego, prestando atención a especificidades demográficas como el envejecimiento o la dispersión, que cada año cuestan a las arcas de la comunidad cerca de 900 millones de euros. Leiceaga hizo hincapié en la importancia de reforzar el peso de estas variables, ya que representan un sobrecoste y un esfuerzo mayor para Galicia en la prestación de servicios: «Hai que telo en conta aínda en maior proporción do que xa fai o Goberno hoxe. Nós imos apostar claramente por isto».

También destacó la necesidad de favorecer la autonomía tributaria de las comunidades, sugiriendo que el IVA colegiado sería una muy buena opción, así como reforzar el fondo de compensación interterritorial, considerado un elemento de solidaridad para el desarrollo. Criticó la falta de un modelo claro por parte de la Xunta, a la que ve rezagada a la hora de plantear su propuesta. «Estamos desexando coñecela», retó Leiceaga, que lamentó que el PP haga variar su propuesta según el territorio.