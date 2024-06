El Parlamento retoma la comisión para plantear un nuevo modelo de financiación autonómica

El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, en el Parlamento. SANDRA ALONSO

El Parlamento gallego volverá a crear una comisión encargada de abordar la propuesta de Galicia ante la reforma del sistema de financiación autonómica. Había sido constituida en noviembre del 2021, a propuesta del BNG y apoyada por los tres grupos por unanimidad, y por ella pasaron distintos expertos como los economistas Santiago Lago, María Cadaval, Alberto Vaquero o Xaquín Fernández Leiceaga, así como el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos. La convocatoria electoral, a finales del año pasado, supuso la disolución de esta comisión que el BNG volvió a reclamar en el último pleno y que el PP, según anunció esta mañana su portavoz, Alberto Pazos, registró ya la solicitud formal para su creación.

Según Pazos, «o obxectivo é rematar o traballo iniciado na pasada lexislatura elaborando o ditame desta comisión de estudo que recolla a visión de conxunto das necesidades específicas de Galicia de cara á futura negociación do novo sistema de financiamento autonómico». Esta propuesta, que será aprobada por la junta de portavoces del próximo martes, busca constituir la comisión en el plazo más breve posible y, posteriormente, elaborar un plan de trabajo enfocado en recopilar las conclusiones de la decena de expertos y de los informes elaborados durante la pasada legislatura y alumbrar un dictamen.

El portavoz popular expresó su preocupación por la insistencia del Bloque en un modelo de cupo para Galicia similar al del País Vasco y Navarra. «Resúltanos sorprendente que o BNG siga a insistir co cupo para Galicia. Os expertos na comisión, a excepción dos do BNG, posicionáronse en contra do cupo foral», señaló Pazos, quien advirtió que las medidas propuestas por los nacionalistas pondrían en riesgo la capacidad de redistribución del estado de bienestar en España y serían especialmente perjudiciales para Galicia, debido a su renta inferior a la media y a las mayores necesidades de gasto derivadas de la dispersión y el envejecimiento de su población. «A afirmación gratuíta de que o Estado fai caixa con Galicia, como di o BNG, non é correcta. É matematicamente obxectivo que recibimos máis do que aportamos á caixa común, cun diferencial de 2.500 millóns», afirmó.

Pazos reiteró que el PP reclamará una reforma del sistema de financiamiento que no sea bilateral, sino que resulte de una negociación multilateral acordada entre todas las comunidades autónomas, de forma que sea justa y equitativa. «Non queremos que a reforma sexa unha escusa para ceder á chantaxe e que os socialistas presidan a Generalitat ou que Pedro Sánchez se asegure os votos do independentismo cataláns para seguir na Moncloa», añadió.

En esta línea, y preguntado por las declaraciones de esta semana del presidente Sánchez animando a Galicia a impulsar su autogobierno, Pazos reprochó la falta de voluntad desde el Ejecutivo central. «Encántanos a música que nos regalaba o presidente do Goberno, pero non se corresponde coa letra. Se quere aumentar o autogoberno, solicitudes abondo tiveron», advirtió, citando ejemplos como las peticiones de transferencias a través de la ley de litoral, el traspaso de la AP-9, la gestión del ingreso mínimo vital, o los fondos de dependencia. «O que pediría é que pase do dito ao feito, e cando queira estou seguro de que terá todas as facilidades da Xunta para sentarse nunha comisión de transferencias», invitó.

La comisión para el estudio sobre la reforma del sistema de financiación autonómica no será la única que se cree en este primer año de legislatura en el Parlamento. El próximo miércoles está prevista la constitución de una comisión no permanente para analizar la posible modificación del himno gallego. «Á volta do verán poderemos comezar a traballar e recibir información dos comparecentes para elaborar un ditame sobre un posible cambio na letra», explicó Pazos.