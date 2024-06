Galicia dispondrá de 10.576 millones de euros del sistema de financiación autonómica

Eduardo Parra | EUROPAPRESS

El Ministerio de Hacienda confirmó este miércoles el montante que percibirá Galicia a través del sistema de financiación autonómica. Serán 9.374 millones de euros en concepto de entregas a cuenta durante el ejercicio actual, un 6,7 % más que el año pasado, a lo que se sumarán 1.287 millones por la liquidación del 2022, es decir, la diferencia entre la estimación de las entregas a cuenta y los ingresos reales al terminar el año. La cifra total se eleva a 10.576 millones, incluyendo la devolución de los anticipos por el aplazamiento de las liquidaciones negativas del 2008 y 2009, lo que supone el mayor reparto a Galicia hasta la fecha.

La comunidad conoce ya lo que recibirá a través del sistema de financiación después de que el Consejo de Ministros aprobara el martes la actualización de las entregas a cuenta mediante el decreto de prórroga de medidas ante los efectos de los conflictos de Ucrania y Oriente Medio. En el conjunto del Estado serán unos recursos récord de 154.467 millones. Galicia percibe cerca del 7 %.

La cifra es ligeramente inferior —21 millones de euros— a la avanzada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en diciembre del año pasado tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. El Gobierno confirmó esta cantidad ahora, desacoplando por primera vez la actualización de las entregas a cuenta de los Presupuestos Generales del Estado, prorrogados este año, para «respetar la autonomía financiera» de las comunidades autónomas. Según una nota remitida por Hacienda, este cambio fue necesario para evitar actuar contra la lógica financiera de la legislación para la financiación de las comunidades autónomas y las entidades locales.

El año pasado, con el Gobierno en funciones, las comunidades ya tuvieron que comenzar a elaborar sus presupuestos sin conocer a cuánto ascenderían las entregas a cuenta.

Reforma del sistema

La actualización de las entregas a cuenta se produce en medio del intenso debate sobre la necesidad de reformar el modelo de financiación autonómica, cosa que Montero quiso desligar. Eso sí, el martes recordó que el cambio de sistema «siempre ha tenido como principal interlocutor al Partido Popular». Este miércoles en el Congreso volvió a tender la mano a la oposición. Al día siguiente de alcanzar un pacto para desbloquear el Consejo General del Poder Judicial, Montero invitó al PP a «sentarse discretamente» para avanzar en la reforma de la financiación autonómica, pero los populares siguen centrados en su rechazo a cualquier paso que implique «privilegios» para Cataluña.

Este debate centró también la sesión de control celebrada este miércoles en el Parlamento gallego. La portavoz nacional del Bloque, Ana Pontón, llevó el asunto a la sesión de control al presidente Alfonso Rueda. «No BNG temos claro que hai que acabar con esta discriminación e por iso defendemos un modelo de financiamento propio, singular, adaptado á nosa realidade, que nos permita ter a chave dos nosos cartos», argumentó la líder nacionalista, instando a Rueda a iniciar una negociación bilateral con el Estado frente a una «multilateralidade» cuyo resultado es la discriminación hacia Galicia, que paga una «factura» de 14.000 millones de euros, cifró. Sin embargo, los populares ya se habían opuesto en la sesión del día anterior a una iniciativa del BNG para iniciar una negociación bilateral con el Gobierno central.

El jefe del Gobierno gallego instó a los nacionalistas a «fuxir de particularidades, de egoísmos e pensamentos antigalegos», rechazando «unha política que para Galicia é letal e demoledora» y que el Bloque «segue apoiando en Madrid». Corrigió que la financiación autonómica «non é para falar de ideoloxías nin comprar investiduras», aludiendo a la del socialista Salvador Illa en Cataluña, y reiteró que la negociación se celebre de «forma multilateral» y «en serio». «Se nos chaman para repartir migallas, despois do festín particular, que non conten con Galicia», concluyó.