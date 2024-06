Facenda cifra en 300 millones de euros el desfase en las entregas a cuenta en lo que va de año

El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, en el Parlamento. DAVID CABEZON | XUNTA

El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, exigió al Gobierno central que actualice «dunha vez todas as entregas a conta para este exercicio», ya que «ten un prexuízo de dous millóns de euros ao día para Galicia, polo que se acumulan xa 300 millóns de euros» en lo que va de año. Lo hizo en respuesta parlamentaria a la diputada del BNG Noa Presas, quien reprochó a la Xunta el informe «claro e contundente» del Consello de Contas sobre el sistema de financiación entre 2009 y 2021, que «demostra que está obsoleto», «é inxusto» con Galicia y «urxe cambialo».

«Estamos no mes de xuño e, practicamente a mediados de ano, non transferiu recursos que son nosos, son impostos que pagaron os galegos e dos que tiñamos que ter disposto a comezos de ano», recriminó Corgos al Gobierno en respuesta a la interpelación de los nacionalistas. Sostiene que «Galicia non pode pagar que o Goberno central renunciase en marzo a ter orzamentos do Estado».

Rueda acusa al BNG de cometer «fraude electoral» y advierte al PSdeG que Óscar Puente le dejó «co cu ao aire» con la AP-9 Manuel Varela

Según Corgos, esta situación provoca «o conseguinte gasto en intereses de catro millóns de euros», ya que la Xunta «non renuncia a desenvolver» su presupuesto. Además, añadió que «todos os empregados públicos levan esperando case medio ano tamén pola actualización dos seus salarios», y que estos «non teñen que pagar a decisión de Pedro Sánchez de renunciar a ter orzamentos».

El conselleiro de Facenda también llamó a todos los grupos parlamentarios a «buscar unha posición de país» en el sistema de financiación autonómica, de modo que cuando se revise «por fin» se alcance una «posición de Galicia sexa máis forte».

Informe de Contas

Presas señala que Contas cifra en 2.382 millones lo que la Xunta dejó de recaudar con su política de rebajas fiscales entre 2009 y 2021, justo la «cifra que recortaron en atención primaria nese período». El Consello de Contas estima en 19.956 millones de euros el déficit de financiación autonómica de Galicia en ese período, aunque la cantidad se reduce a 13.978 millones si se descuentan recursos extraordinarios (como fondos covid y otros adicionales). Un dato que la diputada nacionalista ve «demoledor» al suponer perder más de 1.000 millones al año.

Presas expuso que la relación económica con el Estado «non funciona» y «non é boa para os galegos» debido a un sistema de financiación, que lleva 10 años caducado, y que «é centralista e prexudica» a Galicia. «Demostra que, coa submisión do PP, Galicia perde», sentenció.