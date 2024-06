Rueda acusa al BNG de cometer «fraude electoral» y advierte al PSdeG que Óscar Puente le dejó «co cu ao aire» con la AP-9

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en la sesión de control. Xoán A. Soler

El debate en el Congreso sobre el traspaso de la titularidad de la AP-9 a Galicia tuvo continuidad esta mañana en la sesión de control al presidente de la Xunta en el Parlamento. Le cuestionó sobre ello el líder de los socialistas, José Ramón Gómez Besteiro, que como portavoz del grupo con menor representación abrió la ronda de preguntas al jefe del Gobierno gallego. Le pidió que incorpore en la comisión mixta de transferencias el traspaso de la titularidad de la AP-9 y también que la gratuidad de esta autopista se extienda a su vez a la AP-53 y a las infraestructuras autonómicas para que no haya «cidadáns de primeira e de segunda».

La inclusión de las vías de competencia autonómica en la petición de Besteiro activó los resortes del argumentario del presidente. Recordó las «enormes críticas» al estado de conservación de las autovías estatales, la congelación de los peajes en las autopistas gallegas y los dos sucesivos incrementos de récord en la AP-9 y AP-53. Y no solo eso.

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro. Xoán A. Soler

En una sesión que tuvo más de careo y cruce de acusaciones entre los portavoces que de propuestas y avances en los futuros pactos que los tres habían reiterado al inicio de legislatura, Alfonso Rueda recordó al líder socialista que el ministro de Transportes, Óscar Puente, tachó de «absolutamente inviable, improcedente e inasumible» el rescate de la autopista que vertebra Galicia, que en una respuesta parlamentaria al BNG hace dos semanas cifró en 4.000 millones de euros.

«Deixoulle co cu ao aire», resumió el presidente gallego, sobre un asunto al que se comprometió Besteiro en la campaña de las gallegas, añadió, para reconocerse también a favor de la supresión de los peajes. Expuso que el ministro de Transportes pide a Galicia «que se esqueza» del rescate, pero prometió que no estará dispuesto a ello. Le pidió «coherencia» para trasladar la propuesta al presidente Pedro Sánchez y le invitó a acudir juntos para reclamarlo. «E se quere vir despois aquí e darlle un bico a unha cabina de peaxe, eu o aplaudirei», bromeó aludiendo al gesto que había hecho Besteiro con el tren Avril que llegó de pruebas a Vigo en enero. El líder socialista, que le había reclamado «apartarse do ruído e do fango que lle queren trasladar dende Madrid», no pudo evitar reírse con el chascarrillo.

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón. Xoán A. Soler

Sin debate sobre sanidad

El enfrentamiento entre la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, y el presidente gallego siguió el guion habitual. Esta vez, Rueda aprovechó las elecciones europeas del domingo para acusar a los nacionalistas de «timo» y «fraude» electoral después de confirmarse que el escaño logrado por Ana Miranda será compartido con ERC en el segundo tramo de la legislatura. «Este luns nos enteramos todos, e moitos dos seus votantes, que resulta que todos os seus votos son para un candidato do independentismo catalán», lamentó.

Para Pontón, cuya pregunta versaba sobre las medidas de la Xunta para enfocar la campaña estival en el Sergas, la respuesta del presidente supuso una «falta de respecto aos galegos e galegas sen médico nin pediatra». «Prefire vir aquí a facer escapismo», le reprendió la líder del Bloque, que animó a Rueda «falarlle de Bildu e ERC ou do independentismo a quen ten problemas coa sanidade».

Enumeró ejemplos, como los vecinos de Viveiro sin cita en atención primaria o los padres y madres sin pediatras para sus hijos en Xinzo, Forcarei o Cerdedo-Cotobade, y calificó de «ocorrencia» la propuesta de que los mires de cuarto año puedan cubrir vacantes este verano en atención primaria. «Vostede terxiversa e conta mentiras porque nunca gobernou», criticó el presidente gallego de vuelta. Nada nuevo en el intercambio de reproches que ambos mantienen cada dos miércoles en el Pazo do Hórreo.