La Xunta afirma que el Gobierno da por hecho que la parte portuguesa del AVE Vigo-Oporto se retrasará, y el Ejecutivo lo niega

De izquierda a derecha, los conselleiros María Martínez Allegue y Diego Calvo, la directora xeral de Mobilidade, Judit Fontenla; el comisionado del Corredor Atlántico, José Antonio Sebastián; el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, y el delegado del Gobierno, Pedro Blanco., SANDRA ALONSO

Después de inaugurar este viernes el enlace Orbital en Santiago, el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, y el comisionado del Corredor Atlántico, José Antonio Sebastián, se reunieron a las 13 horas con los conselleiros de Presidencia e Infraestructuras, Diego Calvo y María Martínez Allegue, en San Caetano.

El encuentro, de casi dos horas, empezó con malestar porque los responsables estatales no invitaron a los del Gobierno gallego a la inauguración. La decisión causó perplejidad en la Xunta, donde se habló de descortesía institucional.

El objetivo de la cita, la primera que mantiene Sebastián con responsables del Ejecutivo autonómico desde que fue nombrado en enero del 2023, era analizar las situación del Corredor Atlántico. La infraestructura es clave para el tráfico de mercancías en Galicia y en todo el noroeste peninsular, pero arrastra un importante retraso en comparación con su homólogo del Mediterráneo. Aunque ese era el objetivo, la entrevista no alumbró grandes avances. El Gobierno aún no ha facilitado a la Xunta el plan director de la infraestructura, explicó Calvo, lo que ha impedido analizar fechas e hitos concretos. Está previsto, añadió Martínez Allegue, que en septiembre se produzca un nuevo encuentro. Ese encuentro será el primero de un nuevo grupo de trabajo, en el que participarán, entre otros, la conselleira y personal de Mobilidade. Su objetivo, señaló Calvo, será «intentar avanzar un poco máis técnicamente nos proxectos».

El conselleiro añadió que se trataron otros temas, como la conexión ferroviaria Vigo-Oporto. Según explicó, Santano afirmó durante la reunión que Portugal no tendrá listo su tramo de la vía para el 2032.Ese plazo fue confirmado por el ministro de Transportes luso, Miguel Pinto Luz, al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en una reunión que mantuvieron el 23 de mayo. El temor en el Gobierno gallego es que ese supuesto retraso de la parte portuguesa sirva de excusa para no iniciar los trámites de la parte española de la obra. No fue posible contrastar con el secretario de Estado en qué se basa para contradecir al Gobierno portugués porque ni él ni Sebastián fueron a la rueda de prensa posterior a la reunión. Fuentes del ministerio aseguran que el secretario de Estado no hizo esa afirmación en ningún momento y acusaron de deslealtad a la Xunta.

Antes de la polémica, el ministerio se había limitado a enviar un comunicado en el que ofrecía «máxima colaboración y lealtad institucional». En materia de plazos y presupuestos dice que el plan director «contempla inversiones ferroviarias en Galicia hasta 2030 de 3.355 millones de euros. En carreteras incluye actuaciones por de 801 millones y en aeropuertos y puertos 53 y 293 millones respectivamente». La nota añade que la red básica del corredor, «comprometida para 2030 con la UE, contempla desarrollos en 649 kilómetros de infraestructura ferroviaria, en 183 kilómetros de infraestructura viaria, cuatro nodos urbanos y en un puerto».

Martínez Allegue explicó que el secretario de Estado se comprometió a hacer descuentos en los peajes de la AP-53 desde el 2025 —este año, al renunciar a hacer presupuestos, no tiene partidas para ello—. La conselleira recordó que es la única autopista estatal sin rebajas de ningún tipo. Además, le entregó un informe sobre las obras e infraestructuras pendientes en Galicia.

Calvo también explicó que durante el encuentro se trasladó a los responsables estatales la necesidad de que la Xunta tenga interlocución directa con Renfe, dados los retrasos e incidencias que lastran sus servicios en Galicia. Además Martínez Allegue propuso la creación de un grupo de trabajo específico sobre la AP-9, para informar sobre el procedimiento de infracción de la prórroga de la concesión.