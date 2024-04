El BNG se conjura para lograr un «escano de país» en Bruselas, el primero propio desde 1999

Ana Miranda y Ana Pontón, en el consello nacional del BNG. Paco Rodríguez

Hace 25 años, el BNG vivió uno de los grandes hitos de su historia desde su fundación en 1982. El histórico Camilo Nogueira firmaba un escaño propio para los nacionalistas en las elecciones europeas de 1999, tras recibir cerca de 350.000 votos, y concurriendo en solitario. Aquellos comicios coincidieron con los municipales, que abrieron al Bloque las puertas de las alcaldías de Vigo y Pontevedra, ciudad donde todavía gobierna. Este sábado, en el consello nacional del BNG, era difícil no mirarse al espejo de 1999.

El cónclave celebrado en Teo sirvió para aprobar por unanimidad el programa electoral y la candidatura del BNG, encabezada de nuevo por la eurodiputada Ana Miranda, a las elecciones del 9 de junio, en la que la circunscripción es única para todo el Estado, y no provincial como en las generales y autonómicas. A diferencia de la «arriscada» apuesta de hace 25 años de concurrir en solitario, como lo definió el entonces líder del Bloque, Xosé Manuel Beiras, los nacionalistas volverán a presentarse en las europeas en coalición junto a ERC y Bildu.

El resultado electoral del 18F, con más de 450.000 votos, permitió al BNG subir del quinto puesto de la lista al tercero, lo que permitría a Miranda tener un escaño fijo en la Eurocámara durante los próximos cinco años. Además, en virtud del acuerdo firmado con las dos organizaciones soberanistas catalana y vasca, también junto a los baleares de Ara Mès, los gallegos solo verán en los colegios electorales la papeleta con el logo del BNG, sin el resto de marcas en la candidatura.

«O escano do BNG foi o escano do pobo galego e así o seguirá sendo con máis forza a partir do 9X», definió este sábado la portavoz nacional, Ana Pontón, marcando como objetivo «ter voz propia en Europa» para que Galicia se haga «escoitar», «para negociar» y para defender a sectores productivos como el mar y el rural, el medioambiente, el territorio y «avanzar nos dereitos sociais da clase traballadora».

Al frente de esa candidatura estará «unha persoa que ten desenvolto un excelente traballo nas institucións europeas», elogió Pontón a Ana Miranda, a quien señaló como una voz «enérxica», «irredutible» e «incansable» en Bruselas. En segundo lugar de la lista estará Bieito Lobeira, miembro de la ejecutiva y hasta hace medio año responsable de organización: a Mar Pérez, profesora de la USC; y al independiente Rogelio Santos, marinero, divulgador y hermano de la exlíder de Podemos Galicia, Carmen Santos, ahora simpatizante del BNG.

Campaña «cen por cen galega»

La portavoz nacional reivindicó que la campaña a las europeas será «cen por cen galega» y «centrada nos problemas reais da xente». Elevó el proyecto del Bloque frente a «discursos importados» por otros partidos «que nada interesan nin nada resolven». Instó así a «non caer na trampa dun Partido Popular máis ultra que nunca», y al que ve planteando «mesma campaña sucia do 18F».

«Fronte a un PP empeñado en enlamar o debate, o BNG falará de pesca, do prezo do leite, de como ter un rural vivo», subrayó Pontón, que añadió en este contraste con los populares la regeneración de las rías, el cambio climático, las políticas centradas en los jóvenes y las «propostas para defender os intereses de Galiza en Europa».

La líder del Bloque reconoció que su organización ha sido siempre «moi crítico con esta Unión Europea», sobre la que lamentó el «vergoñento papel ante o xenocidio do pobo palestino», y a la que acusó de actuar como «satélite e mera comparsa de Estados Unidos e da OTAN». Reclamó «traballar activamente pola paz» y «construír una alternativa para outra Europa posible».