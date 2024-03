El TSXG niega que el nuevo modelo de citas de primaria del Sergas sea un triaje encubierto

Foto de archivo del Centro integral de salud de A Residencia de Lugo ALBERTO LÓPEZ

La sección tercera del contencioso administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha rechazado el recurso del Consello Galego de Colexios Médicos en el que solicitaba la retirada del nuevo programa de citas de atención primaria puesto en marcha a finales del 2021, el XIDE. Se trata de un sistema en el que el paciente explica al administrativo del centro de salud el motivo de su consulta y este le orienta al profesional sanitario más adecuado. El Tribunal rechaza los motivos de la demanda, tanto en el aspecto formal, como de fondo y transversal.

Respecto al fondo, en el recurso los colegios médicos entienden que el XIDE es un triaje encubierto, algo que solo puede hacer un profesional sanitario. Para el TSXG, «ni es un triaje ni un sistema encubierto de triaje». El alto tribunal asegura en su sentencia, que no es firme, por lo que cabe recurso contra ella, que este modelo «no va encaminado a valorar o diagnosticar al paciente, función que tan solo se le encomienda al personal sanitario».

Otro de los puntos por los que los colegios pedían la nulidad de esta herramienta es por su falta de transparencia y porque vulnera la confidencialidad de los datos médicos del paciente, ya que el usuario debe comunicar a un administrativo el motivo de su consulta de salud. No obstante, en el fallo se recoge que no se pone en riesgo esta confidencialidad, ya que el paciente «siempre puede pedir consulta telefónica, sin que vea obligado a hacerlo de forma presencial, ni a facilitar datos o información de índole sanitaria que no quiera aportar, sino tan solo el motivo de la consulta para proceder a su debida atención por los profesionales sanitarios, lo que no solo sucede con la asistencia primaria, sino también con la especializada y la de urgencia».

Tampoco ve el tribunal falta de transparencia en el algoritmo que se utiliza para asignar la cita, «que no es sino un patrón o documento de uso interno que recoge operaciones básicas para la solución de un problema».

Finalmente, sobre los aspectos formales que denunciaron los colegios médicos, el TSXG asegura que no se trata de un reglamento ni una instrucción sino una herramienta que ejecuta el personal estatutario para dar apoyo a la gestión asistencial.