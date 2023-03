Los colegios médicos llevan a los juzgados el XIDE, el polémico nuevo programa de consultas del Sergas

Entrada al centro de salud de Viveiro, en imagen de archivo. PEPA LOSADA

El Consello Galego de Colexios Médicos -que agrupa a los colegios profesionales de la comunidad- ha acordado impugnar judicialmente el plan XIDE (Xestión Integral da Demanda en Equipo), el nuevo programa generalizado ya en los centros de salud, para orientan a los pacientes que acuden a pedir cita, en función de su situación. Los médicos tomaron esa decisión anoche, por unanimidad, en una reunión extraordinaria celebrada en Santiago. Los abogados de la institución formalizarán ese recurso contencioso-administrativo en los próximos días, con el objetivo de «anular el plan, que no resuelve los problemas de saturación que padece la atención primaria en Galicia y supone un importante riesgo tanto para los pacientes como para el personal no sanitario que los atenderá», explican.

El XIDE implica, a su juicio, «la aplicación de un sistema de triaje en atención primaria y el uso de un algoritmo de inteligencia artificial —cuyos resultados no han sido testados y del que se desconoce su funcionamiento y si cuenta con aval científico— para gestionar las citas no programadas». El sistema atribuye al personal administrativo, «no a profesionales sanitarios» funciones de evaluación de riegos o síntomas «que no les corresponden y que no deben realizar en ningún caso». «Cuando un ciudadano contacta con el personal de servicios generales de un centro de salud demandando asistencia de forma presencial o telefónica, este profesional debe preguntarle por el motivo de su consulta. A partir de la respuesta, y a través del algoritmo, se propondrá una cita fijando una prioridad en la atención y asignándole el profesional adecuado. Por lo tanto, lo que debería ser un acto médico se decidirá entre una persona que no es sanitaria y una aplicación informática desconocida», denuncian.

También insisten en que con este sistema «no se respeta la intimidad de los pacientes», algo que también han denunciado varios particulares. El Consello recuerda que ya remitió el 29 de diciembre un escrito al conselleiro de Sanidade y a la gerente del Sergas en el que se solicitaba la retirada inmediata del Plan XIDE «por no ajustarse a Derecho». Tres meses después, «el Consello no obtuvo ningún tipo de respuesta, ni siquiera acuse de recibo».