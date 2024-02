El BNG reprende al PSdeG y lo insta a reflexionar sobre su pérdida de apoyos en las urnas

Luís Bará, Noa Presas, Ana Pontón y Olalla Rodil, en una imagen del 18 de febrero Cabalar|Cabalar | EFE

El diputado del BNG, Luís Bará, ha respondido a las declaraciones de algunos dirigentes del PSdeG, que «chegaron a culpar o BNG da vitoria do PP», y los ha instado a reflexionar sobre la pérdida de apoyos de los socialistas gallegos en las urnas.

En una rueda de prensa en el Parlamento, Bará explicó que aunque su partido no es partidario de hacer referencia a otras fuerzas políticas, sí creen necesario responder al PSdeG «despois de certas valoracións que non nos parece que coincidan coa realidade e que non están no certo».

El candidato número 1 del BNG por Pontevedra lamentó las declaraciones del líder del PSdeG, Valentín González Formoso, que señaló que cuando mejores son los resultados de los nacionalistas también lo son los de los populares, así como la de otros dirigentes del PSOE a nivel nacional, que hicieron referencia a un «voto prestado» entre socialistas y nacionalistas.

El cambio de discurso del PSdeG con el Bloque: del guante blanco durante la campaña al «voto prestado» y al «a máis BNG, máis PP» rubén santamarta

Luís Bará recordó que mientras el PSdeG había bajado 46.000 votos en las elecciones gallegas del 18 de febrero, el BNG había subido 140.000. «Non existe o voto prestado porque o voto non é das forzas políticas, é das persoas que deciden libremente en quen confianzar. E a confianza hai que traballala», afirmó. Aun así, apuntó que el trasvase de voto no sería coyuntural, sino más bien estructural, pues la tendencia del PSdeG es «sistematicamente unha perda de apoio». «O PSdeG ten cada vez menos apoio, deberían cando menos reflexionar sobre as causas», señaló.

Según Bará, los resultados de los socialistas en Galicia se deben a «unha traxectoria errática» en la que han detectado que tienen una «falta de proxecto propio e unha gran dependencia de Madrid». A eso se suma, agregó, que la formación en Galicia se limita a ser una «suma de reinos de taifas», tal y como algún dirigente del PSdeG llegó a afirmar.