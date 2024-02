Los abogados reclaman jubilaciones dignas y la reforma del turno de oficio

Concentración a finales de enero de los abogados del turno de oficio de Lalín. Miguel souto

Abogados y procuradores de toda España se concentrarán este sábado en Madrid en lo que se espera que sea una gran manifestación de protesta para reclamar la dignificación del colectivo en general y de los letrados del turno de oficio en particular. Los abogados tienen previsto llegar a las puertas del Congreso para exponer sus demandas profesionales, entre las que se encuentra la petición de una nueva regulación de la Justicia gratuita y del turno de oficio, en el que se incluya el cobro de todos los servicios, asistencias e intervenciones que realizan estos profesionales en la asignación de casos de oficio y que establezca contraprestaciones que estén acordes con los precios de mercado. En Galicia, la huelga de abogados del turno de oficio ha obligado a suspender más de 500 actos judiciales desde el pasado 21 de noviembre, cuando comenzó el paro.

«Aunque parece que desde los colegios profesionales y desde la Administración se está negociando para intentar mejorar nuestra situación, la realidad es que siguen sin hacerse eco de nuestras reivindicaciones y sin dar cobertura a nuestras necesidades. Por eso estamos en huelga y por eso vamos a la manifestación de Madrid», explica Belén Diéguez, una de las portavoces de Marea Negra, un colectivo que nació para defender a los abogados del turno de oficio, pero que también ha tomado parte activa en la lucha por conseguir unas jubilaciones dignas para estos profesionales.

Diéguez, que es abogada en Santiago, sostiene que en el turno de oficio no se les pagan todos los servicios que prestan y que muchas veces tienen que adelantar ellos el dinero que les resulta difícil reclamar. Lamenta que no se quiera entender la situación que explica: «Tienen que asegurarnos y cotizar por nosotros reconociendo la relación laboral que tenemos con la Administración. No trabajamos de forma independiente y libre, nosotros estamos en nuestros despachos, nos llaman desde comisaría o desde un juzgado y acudimos a prestar un servicio».

En cuanto a las jubilaciones dignas para los abogados, la portavoz de Marea Negra reconoce que hay ya establecidas mesas de negociación, pero la realidad es que ahora están «atrapados en un fondo de pensiones». Se refiere a que en la actualidad la mayor parte de los abogados y los procuradores cotizan a sus propias mutualidades, y lo que pretenden es cotizar como autónomos en el régimen de la Seguridad Social. Lo que quieren es que ese traslado al Estado se haga incluyendo las cotizaciones realizadas a las mutualidades.

«Ahora no tenemos pensión»

«Lo que planteamos es poder trasladar las cotizaciones que se hicieron a la mutualidad a años cotizados en la Seguridad Social y percibir después lo que son las prestaciones del Estado», señala Nuria Cachafeiro, abogada en Vigo y presidenta de Anama, la asociación de afectados por la mutualidad de la abogacía. «En realidad, en la mutualidad no tenemos pensión, es una prestación parecida a un plan de pensiones. Pero no tenemos pensión de viudedad ni de orfandad, ni derechos de prestaciones por enfermedad», añade. Y eso es lo que están intentando cambiar con la petición al Gobierno para que reforme la ley y permita la pasarela hacia el régimen de autónomos de la Seguridad Social. Eso hace que existan situaciones sangrantes entre los abogados: «Tenemos compañeros con situaciones muy delicadas por enfermedades de larga duración y que ahora están viviendo de la caridad y de la ayuda de sus familias».

Para conseguir ese cambio que permita el traslado de las mutualidades a la Seguridad Social, Anama ha contratado técnicos para elaborar estudios e informes de viabilidad para poder presentárselos al Gobierno. «Tenemos que pelear por ello y conseguir esos cambios para tener unas pensiones dignas», afirma Cachafeiro.

La abogada está segura del éxito de la concentración de hoy en Madrid: «Va a ser una manifestación histórica porque vamos todos juntos por un mismo objetivo».

Enfado por la actitud de los colegios profesionales

La huelga que los abogados del turno de oficio mantienen en toda España desde el 21 de noviembre del año pasado está siendo secundada de forma mayoritaria por los profesionales afectados. Otra cosa es el apoyo que están teniendo desde sus propios colegios profesionales. Al menos en el caso de Galicia, los abogados en huelga se han encontrado con poco respaldo desde sus colegios. «Están fuera de lugar» las manifestaciones del presidente del Consello da Avogacía Galega y decano del Colegio de Abogados de A Coruña, dice Belén Diéguez. Se refiere a lo que Augusto Pérez-Cepeda dijo en una entrevista en La Voz, en la que reconoció que el organismo que preside se quedó «un poco al margen» porque nadie había contactado con el colegio para la convocatoria de la huelga. Diéguez asegura que los colegios profesionales fueron informados de todas las negociaciones desde el primer momento. La abogada niega también que en Galicia la situación del turno de oficio esté mejor que en otras comunidades. «Estamos asumiendo nosotros dinero del turno de oficio».

«Estaban muy avisados de la huelga», afirma Nuria Cachafeiro, que recuerda que ella misma sufrió la falta de apoyo de su propio colegio profesional, el de Santiago.

Dice que ella es la primera abogada de España a la que su colegio profesional le abre un expediente por el ejercicio de la huelga. «Me dan un asunto, informo al usuario de que, si el caso no entra en servicios mínimos, voy a proceder a la suspensión de su expediente. Al día siguiente, el cliente acude al colegio y dice que quiere otro abogado porque la que le fue asignada está de huelga», afirma Cachafeiro, que explica que desde el colegio le redactaron la solicitud de cambio de letrado. «Y un mes más tarde me entero de que me abren un expediente informativo para que les explique qué ha pasado. Me limitaron mi derecho de huelga porque me quitaron al cliente por informarle de que, si su caso era de los supuestos de suspensión, yo lo suspendería».

Ya el sindicato Venia, que convoca la huelga del turno de oficio, denunció al Estado español ante la Unión Europea porque «desde el Ministerio de Justicia se ha intentado boicotear la huelga legalmente convocada y comunicada a la autoridad laboral».