«No le preocupa que no tenga más pelos en la cabeza, le preocupa que no tengo pelos en la lengua», responde Tellado a Montero

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha respondido hoy en la segunda jornada de la interparlamentaria del PP que se celebra en Ourense a la alusión que hizo la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, a su alopecia y a que usa gafas. Tellado afirmó que lo que preocupa a Montero no es «que no tenga más pelos en la cabeza, le preocupa que no tengo pelos en la lengua».

Pero Tellado también habló a la ministra «en nombre del 40 % de hombres calvos» que hay en España o del amplio porcentaje de población que tiene problemas de visión —cerca de tres de cada cuatro españoles— para afearle esos comentarios porque «muchas personas tienen problemas por su aspecto personal», y alusiones como esa «hacen daño a la sociedad. No hay que juzgar a nadie por su aspecto».

Tellado participó en una mesa con las portavoces en el Senado, Alicia García, y en la Eurocámara, Dolors Montserrat, moderada por su homólogo en O Hórreo, Alberto Pazos, que evitó presentar a sus invitados al estilo de Montero, aludiendo a su físico, porque «aquí no somos abusones de colegio ni ministros socialistas». Unos ministros, señaló después Tellado, que ahora vienen a Galicia, pero «no volverán cuando ya no haya elecciones». Advirtió además que en los comicios autonómicos «se juega el futuro de Galicia y el de nuestros hijos».

Durante la charla, Montserrat advirtió que no se debe creer el discurso del nacionalismo gallego, que «endulza su proyecto para ocultar su sectarismo» y, si llega a gobernar, implantará una «vía de no retorno» para dividir a la sociedad». De los socialistas criticó su empeño en «perseguir a los empresarios» en lugar de centrarse en crear empleo, que «es la mejor política social».

García recalcó la importancia de los comicios gallegos, y afirmó que la «estabilidad, la igualdad y la prosperidad» quedarán garantizadas en Galicia con una nueva mayoría absoluta de Alfonso Rueda. Frente a ella contrapuso «una amalgama de partidos» que nos llevaría a la división política y la decadencia económica «como estamos viendo en España».