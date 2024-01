Montero responde a Tellado sobre el «uso fraudulento» y «vergonzante» del PP de los medios del Estado en Cataluña

César Quian

Compartía una mesa sobre reindustrialización en el Palexco con el candidato del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, y con el eurodiputado gallego Nicolás González Casares, pero la vicepresidenta María Jesús Montero no quiso perder la oportunidad de responder al PP sobre la Operación Cataluña. «Cortina de humo, dice el tío», reprochó la ministra de Hacienda al portavoz en el Congreso del PP, Miguel Tellado, quien calificó así las últimas informaciones sobre las presuntas actividades ilegales policiales contra políticos independetistas durante el Gobierno del popular Mariano Rajoy.

Para Montero, los medios del Estado fueron utilizados de forma «fraudulenta» y «vergonzante» para intereses partidistas. Terció que estos «nunca deben ser utilizados para espiar» a los que el PP considera «enemigos de España», entre los que incluyó a «todos los que no piensan como el Partido Popular.

«¡Como si la gravedad de estos hechos antidemocráticos que atentan contra el Estado de derecho fuera un invento del PSOE!», continuó en respuesta a Tellado, a quien describió como «el de gafas» y «el que tiene menos pelo» que Alberto Núñez Feijoo, sobre el que bromeó recordando que no es presidente porque no quiere: «Yo también no soy alta y rubia porque no quiero».

A esto último le contestó, a su vez, el portavoz popular en el Congreso con un mensaje en Twitter. «Para referirse a mí, la número dos de Pedro Sánchez incide en que soy calvo y llevo gafas», expuso Tellado, que se preguntó: «¿Qué pasaría si se me ocurriera describir a una diputada del PSOE por su aspecto físico? Por su peinado, su vestimenta...». «El sanchismo es esto. No tienen límites», lamentó en su mensaje. El sábado, Tellado había acusado a los socialistas de «cinismo» por utilizar la Operación Cataluña como «cortina de humo» para «tapar» las «mentiras» del presidente Pedro Sánchez.