Besteiro entrará en la ejecutiva del PSOE a propuesta de Pedro Sánchez

El candidato del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, pasará a integrar desde hoy el comité federal del PSOE, máximo órgano de dirección del partido, según avanzan fuentes socialistas. El aspirante a la Xunta entrará en la ejecutiva a propuesta del secretario general, Pedro Sánchez, quien elevó su nombre en la reunión del comité federal que se celebró esta mañana en el Palexco de A Coruña, donde se cerrará este mediodía la convención del PSOE que arrancó el viernes.

Al término del comité, puntual para poder llegar a tiempo al mediodía a Santiago para participar en la manifestación contra el vertido de pélets en la costa gallega, Besteiro subió al escenario del auditorio junto a Sánchez, emocionado cuando valoró el apoyo que le prestó el partido en su regreso tras siete años fuera de la primera línea política, y «tremendamente orgulloso» del PSOE en un fin de semana «maravilloso». «Verdadero socialismo en vena, gracias Pedro», comenzó el aspirante a la Xunta, ya miembro del comité federal socialista. Las tres jornadas de convención en el Palexco, según expuso, dan prueba de la firme apuesta de la formación al PSdeG en las elecciones del 18 de febrero. «Hemos demostrado que Galicia importa y le importa mucho al Partido Socialista», reivindicó, apelando al «pedazo de equipazo» que forman los socialistas reunidos en A Coruña, con un presidente del Gobierno al frente a quien quiso elogiar en gallego: «Pedro é da casa».

«Lo que representamos los gallegos es el galleguismo útil, que consigue para nuestro país lo que no consigue otro partido», presumió Besteiro, que resumió la carta de presentación de su candidatura: «Eu quero unha Galicia viva, verde, frente a ese gris que representa o PP». Dijo querer un mar azul «limpo de pélets», y también «de mentiras», lo que le sirvió para cargar con la gestión de la Xunta en la crisis ocasionada por el vertido de microplásticos. «Entenderedes que me ausente desta reunión porque quero estar coa xente do mar», compartió, entre aplausos, para reclamar un gobierno «que non minta e diga a verdade».

El todavía diputado en el Congreso recordó que esta semana votó a favor de revalorizar las pensiones, las ayudas al transporte público o los fondos europeos mientras el partido de Alfonso Rueda «dijo no». El PP sabe que somos el rival a batir, añadió Besteiro, que a las caravanas de campaña del presidente gallego, Feijoo y Mariano Rajoy, aseguró que responderán «Galicia, Galicia y Galicia», un lema que, por cierto, había utilizado ya el propio Feijoo.

«Vamos a pasar página», arengó el candidato. Apeló a la fuerza municipal de los socialistas, apuntando que gobiernan a más ciudadanos «que PP y BNG juntos», y llamó a repetir el voto de las pasadas elecciones generales para liderar el cambio de gobierno en la Xunta: «Si galicia vota, el PP pierde». «Estarei a altura do momento histórico que nos toca vivir. Desta vai!», se despidió Besteiro, antes de poner rumbo a Santiago, ovacionado entre gritos de «presidente» por el plenario reunido en el Palexco.

Cambios en la ejecutiva

El comité federal retocará su ejecutiva, que pasará a contar con 30 secretarías más allá de la cúpula, frente a las 29 anteriores, y con nueve vocales, en vez de seis, la mayoría ministros del Gobierno. Entre estos últimos estará también el alcalde de Vigo y expresidente de la Federación de Municipios y Provincias, Abel Caballero. La regidora de A Coruña, Inés Rey, se mantendrá como vicepresidenta de la federación. La nueva portavoz del PSOE será la diputada Esther Peña, próxima al secretario general de Castilla y León, Luis Tudanca. Sustituirá a Pilar Alegría, que abandonó el cargo recientemente para encargarse de la portavocía del Gobierno. Entrarán también en la dirección los ministros Teresa Ribera, Óscar Puente, Elma Saiz, Jordi Hereu y Ana Redondo. Esto supondrá duplicar la presencia de miembros del Gobierno en la ejecutiva.

En la atmósfera de la convención política del PSOE, que este sábado alcanzaba su ecuador en el Palexco, pendía la duda sobre si José Ramón Gómez Besteiro tendría una simbólica foto con Pedro Sánchez a semana y media de que arranque la campaña electoral del 18F. El candidato socialista a la Xunta tenía claro que debía acudir a la manifestación que recorrerá este domingo las calles de Santiago por la crisis de los pélets. Y esa marcha coincide justo con la intervención de Besteiro en la convención que se cierra este mediodía.

El candidato del PSdeG estará finalmente en ambos eventos, adelantando la hora de su cierre en el cónclave socialista para llegar a tiempo a Santiago. Pero, por si acaso, el presidente del Gobierno le acompañó en la tarde del sábado, de manera algo improvisada, en el Palexco pocos minutos después de aterrizar en Alvedro. Apenas fue un paseo de unos metros, sin declaraciones a los medios que les siguieron por el vestíbulo y hasta la entrada del plenario donde tenía previsto intervenir Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea de Exteriores. Allí se sacaron un selfi, y siguieron paseando hasta el bar habilitado en la entrada junto al secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, y los números dos y tres del PSOE, la vicepresidenta María Jesús Montero y el secretario de organización socialista, Santos Cerdán. Al poco tiempo apareció Eneko Andueza, candidato en el País Vasco en las elecciones que no tienen fecha aún, pero que se celebrarán antes del verano.

El gesto de Sánchez, que no tenía en su agenda aparecer por el Palexco y hacerlo solo este domingo para cerrar la convención, materializa la apuesta desde Ferraz por remontar las encuestas —Sondaxe mantiene al PSdeG en solo 14 diputados— y optar a liderar el cambio de gobierno en la Xunta.

En los corrillos que se formaban el sábado entre las mesas de debate, fuera del plenario del auditorio, miembros del PSdeG y del PSOE coincidían en que existe una ventana de oportunidad.

Fuentes socialistas apuntaban a aprovechar el desembarco de la dirección federal del PSOE para sacar mayor rédito electoral el 18F. En A Coruña no solo estuvo Sánchez, sino todos los ministros socialistas del Gobierno y la cúpula del partido. Una señal para marcar que se quiere «estatalizar la campaña». En ella se volcarán Sánchez y sus ministros, y también el expresidente Zapatero, que ofreció a Besteiro sus servicios el viernes. Enfrente habrá también una fuerte apuesta de Yolanda Díaz y, sobre todo, de Alberto Núñez Feijoo.

La más rotunda con Besteiro fue María Jesús Montero. Dijo del candidato socialista que es un «hombre con liderazgo» y que «tiene algo muy importante en política» como son las «ganas». «Ganas de estar, de transformar, de mejorar la vida de los gallegos y las gallegas», afirmó. Adrián Barbón, presidente asturiano que compareció con Eneko Andueza, añadió que Besteiro era un apellido que siempre le ha sentado muy bien al PSOE, como había dicho el día anterior Zapatero.

Retoques en la ejecutiva federal

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, aterrizó por la tarde en A Coruña y se reunió en privado con los líderes autonómicos del partido, incluido José Ramón Gómez Besteiro, para cenar en un restaurante de la ciudad con vistas a la ensenada del Orzán. La velada precederá al comité federal que celebran los socialistas mañana, a partir de las nueve y media, en el Palexco. El cónclave del PSOE en el auditorio coruñés servirá para impulsar la hoja de ruta del Gobierno en este inicio de legislatura y definir el horizonte electoral en Galicia y en País Vasco, donde habrá elecciones antes del verano, y en Cataluña, ya que fuentes socialistas apuntan a un adelanto electoral al término del 2024.