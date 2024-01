El Partido Galego denuncia la «falsificación» de sus siglas en la candidatura de Pachi Vázquez

PG

Los miembros de la gestora del Partido Galego niega cualquier tipo de representatividad a las cuatro personas que figuran como candidatos de la organización por la provincia de Ourense en la lista de la coalición Espazo Común Galeguista, que encabeza el exconselleiro del bipartito y exlíder del PSdeG Manuel Pachi Vázquez. La formación dada de alta en el 2020 en el registro de organizaciones políticas del Ministerio del Interior advierte que colegiadamente su consello nacional tomó la decisión el pasado sábado de no participar en las elecciones autonómicas gallegas, postura que la dirección provisional del PG asegura fue participada por Xosé Mosquera, número dos de la lista de la coalición creada alrededor de Espazo Común. «En ningún momento, o señor Mosquera dou conta de conversas nin formalizou propostas de acordo de coalición», señala la gestora galleguista.

Su dirección estima que la representación legal para alcanzar cualquier acuerdo electoral en nombre del Partido Galego radica en solo en manos de la secretaría de coordinación xeral de la organización. «Por este motivo, a utilización da sinatura legal para formalizar esta coalición, máis alá do incumprimento do acordo político, suporía a falsificación da representación por persoas non autorizadas e podería ser susceptible de delito», se hace constar en una comunicación remitida por la gestora.

Precisa el PG que tres de las cuatro personas que hicieron constar en la lista su vinculación con el partido, siquiera son militantes del mismo, «e por tanto sen acreditación ningunha do partido. Estas persoas quedarán á expensas das consecuencias legais que procedan de non seren corrixidas as referencias ao Partido Galego desa publicación, no mesmo DOG, antes da publicación definitiva das candidaturas», exigen.

Cinco cargos de la gestora del Partido Galego hacen público «o estupor» de haber visto usurpada, según su versión la identidad del partido, «o que nos obriga, non só a desautorizar ao señor Mosquera publicamente, senón tamén a tomar as medidas oportunas nos vindeiros días sobre a súa situación a nivel interno do partido», concluyen aludiendo a una posible suspensión.