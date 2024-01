Besteiro apela a movilizar el voto de las generales para presidir la Xunta: «Se ti votas, eles marchan»

Patricia Iglesias, Elena Espinosa, José Ramón Gómez Besteiro, Valentín González Formoso, Lara Méndez y Carmen Dacosta, en el Fontes do Sar. Paco Rodríguez

«Desta vai!», repitió José Ramón Gómez Besteiro hasta en cuatro ocasiones para animar al millar de personas que, según la organización, llenaban el vestíbulo del Fontes do Sar al grito de «ista ista ista, Galicia socialista». El candidato del PSdeG presentó a los cabezas de lista por cada provincia, incluida la exregidora de Lugo, Lara Méndez, que le acompañará en la candidatura para las elecciones gallegas del 18 de febrero. El aspirante a la Xunta reclamó «mobilizar dende hoxe mesmo» a las más de 400.000 personas (en total, 479.000) que dieron su voto al PSOE en las últimas generales. «Con elas, estaremos na Xunta de Galicia. Se mobilizamos Galicia, o PP perde», reclamó Besteiro.

A la subida de participación, tradicionalmente baja en las elecciones gallegas, se aferra la izquierda para disputarle la Xunta al Partido Popular, un partido al que el candidato socialista criticó que busque desmovilizar al electorado. «O PP non quere que votes, quere pasar desapercibido. Temos que levar ese camiño á mobilización. Ese cambio é posible, é real, e o vai liderar o PSOE. Sen dúbida», continuó el candidato, que reiteró en el mensaje que los socialistas deben transmitir a los gallegos: «Se ti votas, eles marchan».

Besteiro reivindicó las listas confeccionadas por el PSOE para estas elecciones, formadas por «un equipo de mulleres e homes das que sen dúbida saldrá o futuro goberno de Galicia», valoró. Destacó el compromiso de los integrantes de las candidaturas, su ambición por cambiar Galicia y la incorporación de personas independientes, como la número uno por A Coruña, Patricia Iglesias. También las aportaciones recibidas por las cerca de mil personas que participaron en la convención política del PSdeG, celebrada el mes pasado, de la que saldrá el programa electoral.

Besteiro reivindica la fuerza municipal del PSdeG como «catapulta» para alcanzar la Xunta Manuel Varela

En su discurso no hubo menciones a sus rivales en la izquierda. Solo lo hizo antes que él la candidata de Ourense, Carmen Dacosta, para incluir al nacionalista Ana Pontón en la ecuación de aspirantes a la Xunta sabedores de que Besteiro «conta coas mellores cualidades para chegar ao país». Sí protagonizó buena parte de sus quince minutos de intervención el candidato popular y presidente gallego, Alfonso Rueda. Criticó la gestión en el vertido de pélets por parte de un Gobierno al que tildó de «incapaz, neglixente e, sobre todo, mentiroso». «Rueda é unha roda de reposto, hai que cambiar o motor de Galicia», jugó el candidato socialista con el nombre del titular de la Xunta. No fue la única vez que bromeó. Triunfó en el público al dar la respuesta al «me gusta la fruta» que viralizó la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso: «Queres kiwis?».

Avanzó que será una campaña que importará temas de la política estatal y que, desde el PP, serán asuntos que no importan a los gallegos. «Non nos van dicir por que votaron en contra da subida das pensións», expuso, pero sí lo harán «sobre ETA, Bildu...», empezó a enumerar. «Nós imos falar da gratuidade da AP9, de infraestructura, de rescatar a sanidade pública, os servizos sociais, a atención as persoas maiores», inició Besteiro, que añadió también un Pacto Eólico Galego, una apuesta por el transporte metropolitano y la colaboración entre administraciones: Gobierno central, Xunta y concellos. «Imos representar ese galeguismo útil que trae cousas para Galicia. A iso tenlle medo o PP», subrayó.

El estreno de Patricia Iglesias

Antes que Besteiro pasaron por el atril del Fontes do Sar el secretario xeral, Valentín González Formoso, y los cabezas de lista por cada provincia. El líder de los socialistas gallegos apeló a «protagonizar esta pequena parte da historia» y «soñar un país ben distinto». En ese sueño dijo creer Lara Méndez, hasta ayer alcaldesa de Lugo, cargo que dejó para acompañar al candidato en la lista electoral, y a quien Formoso llamó a «escribir grandes páxinas da historia de Galicia».

La ya exregidora aseguró haber dado «este paso tan importante» por su convicción en el proyecto que lidera Besteiro, quien cree «firmemente» que será el próximo presidente de la Xunta. «Coñezo ben o seu traballo», inició Méndez, quien fue vicepresidenta de la Diputación de Lugo con él al frente, para repasar su gestión al frente del ente provincial.

La otra gran apuesta de Besteiro para sus primeras listas es Patricia Iglesias, sin el carné del partido y que esta mañana se estrenó en un mitin en el polideportivo compostelano. Habló de la llamada telefónica que le hizo el candidato del PSdeG y de cómo la convenció cuando le trasladó su proyecto. «Como lle vas dicir que non a unha persona con ese compromiso firme e férreo por as nosas xentes?», preguntó retórica. Iglesias, aún desconocida por la mayoría de la militancia, se presentó. «Muller, carballesa, santiaguesa de adopción, nai e servidora pública. Letrada da Xunta dende hai case vinte anos», empezó la cabeza de lista por A Coruña, que afirmó serlo por sus «fortes conviccións socialistas» desde que tiene «uso de razón». Y siguiendo el hilo de los sueños al que apelaba antes Formoso, afirmó que estos se «poden lograr» y que «desta vai».

La exministra Elena Espinosa, quien liderará la lista de Pontevedra, también reconoció ver hoy su sueño cumplido. «Nos presentamos co propósito de gobernar, para que Besteiro sexa o próximo presidente da Xunta», dijo la concejal en Vigo, que reclamó «decirlle ao PP non as mentiras, non a resignación, non ao desprecio aos nosos alcaldes, non ao conformismo e non ao caciquismo».