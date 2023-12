Los partidos extraparlamentarios ante las elecciones gallegas del 18 de febrero: sin candidatos ni acuerdos entre ellos

De izquierda a derecha, Juan Díaz Villoslada, Marta Lois, Yolanda Díaz, Paulo Carlos López y Manuel Lago. EDUARDO PEREZ

Diecinueve organizaciones políticas y coaliciones tomaron parte en las últimas elecciones autonómicas gallegas. Las 16 listas que no obtuvieron representación recibieron 104.323 votos, insuficientes en todos los casos para superar la barrera del 5 % de los escrutinios exigida para entrar en el reparto de escaños. Las fuerzas extraparlamentarias no han dado el paso todavía de definir quiénes serán sus apuestas en la cita del 18 de febrero, y varias de ellas ni siquiera saben si comparecerán esta vez. Así están a dos meses de las gallegas:

Solo o en coalición. La plataforma de Yolanda Díaz ha mandado en los últimos días mensajes contradictorios respecto a su estrategia. Ha dado por zanjada la etapa de búsqueda de alianzas y invitó a pasar página sobre su ruptura en el Congreso, pero también aguarda aún a que se sume a su proyecto Esquerda Unida. Carece a día de hoy de candidato a la presidencia, elección que recaerá en los órganos del partido. Interior Galego Vivo, agrupación de candidaturas locales del rural de la comunidad, ha mostrado interés en buscar con Sumar la posibilidad de un acuerdo electoral.

La ruptura pesa. Hace un mes que le envió a Sumar una propuesta de mínimos para compartir cartel electoral, pero la ruptura de la coalición en el Congreso predispone a los morados a colocar su nombre en las papeletas en solitario o con alguna adhesión testimonial. La número dos del partido, la exministra Irene Montero, aseguró que Podemos se presentará en todo caso a los comicios, con un candidato que se elegirá por el sistema de primarias entre sus inscritos. Su elegida podría ser Ángela Rodríguez, Pam, ex secretaria de Estado.

Posible vuelta al origen. Tras solicitar el voto para el BNG en las últimas elecciones generales, la formación nacionalista de Xosé Manuel Beiras ha descartado compartir proyecto electoral con Sumar, como lo había hecho anteriormente con AGE y Galicia En Común. La vuelta exclusivamente hacia posiciones nacionalistas desbarató la posibilidad de que su portavoz nacional, Martiño Noriega, fuese candidato a la presidencia de la Xunta, como se barajó desde Sumar. No han decidido si irán en solitario o incorporará a miembros a las listas del BNG.

Esquerda unida

Llamada a la izquierda. Las relaciones entre los cuadros de IU y Sumar no pasan por buen momento. En Galicia también han vivido momentos mejores y por eso la coordinadora nacional de EU advirtió este fin de semana que nadie puede dar por hecho el acuerdo con Sumar en Galicia, coalición que sus dirigentes entienden solo tiene sentido que se haga si agrupa a gran parte de la izquierda a la izquierda del PSdeG. La coordinadora nacional de EU, Eva Solla, como lo ha hecho Podemos, ya ha advertido que si no hay acuerdo, se presentarán solos.

VOX

Esta vez, con candidato. El comité ejecutivo nacional de Vox elegirá en los próximos días a su candidato a la presidencia de la Xunta, opción que no llegaron a activar en las elecciones de hace cuatro años, limitándose a elegir un cabeza de cartel por provincia. La formación que lidera Santiago Abascal no ha dejado de recibir presiones desde la derecha para que no divida el voto en ese espectro y pueda llegar a perjudicar al PP. Ya anunció que optará a los comicios Democracia Ourensana de Jácome, con su teniente de alcalde Armando Ojea como aspirante a presidente.