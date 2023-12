Podemos acusa a Sumar Galicia de «marear» por rechazar el reparto de cuotas

Borja San Ramón, Ione Belarra y Toño Naval, en la Praza Maior de Ourense. MIGUEL VILLAR

Las diferencias entre Podemos y el Movimiento Sumar comienzan a hacerse cada vez más visibles conforme se acerca un adelanto electoral en Galicia que ambos partidos dan por hecho. A pesar de la presión de esa cuenta atrás, las reuniones entre representantes de estas organizaciones solo han logrado desbloquear dos de los puntos sobre la mesa: la formación de una coalición para concurrir en los comicios y la creación de una promotora del nuevo espacio político. Pero hay líneas rojas que ningún representante a ambos lados de esa mesa parecen dispuestos a cruzar, especialmente en cuanto al reparto de cuotas que exige Podemos, a razón de un tercio para ellos mismos, Esquerda Unida y Sumar.

El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, respondió este lunes que no toca hablar ahora de «cuotas», sino en volcarse en que Sumar sea «todo un éxito en Galicia». Horas después, el coordinador de Podemos Galicia, Borja San Ramón, elevó el tono: «Diríalle ao compañeiro Ernest que do que non é momento é de marear as galegas e galegos». El líder de la formación morada subrayó que la propuesta de una «coalición firmada ao 33 %» lleva semanas sin responder.

Fuentes de Sumar Galicia consideran que es necesario elaborar las propuestas que presentarán en las elecciones antes de dar prioridad al reparto de listas y recursos.

Jorge Suárez, en la promotora de Sumar

La próxima semana se anunciarán los nombres de la promotora de Sumar Galicia. Según fuentes de la formación que tiene a Paulo Carlos López como portavoz, integrarán ese órgano el vicesecretario de la Academia Galega, Henrique Monteagudo, y e exalcalde de Ferrol, Jorge Suárez, quien había acudido ya a un acto de la formación en la facultad de Comunicación de la USC en el mes de octubre donde participó la portavoz de Sumar en el Congreso, Marta Lois.

También hay representantes de las tres grandes organizaciones sindicales: el ex secretario general de CC.OO. en Galicia, Ramón Sarmiento Solla; la responsable de LGTBI de UGT-Galicia, Laura García Parada; y la delegada sindical de CIG Rocío Núñez Rúa.