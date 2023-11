El BNG pide a la Corte Penal Internacional acusar al Estado de Israel de genocidio

Carme da Silva, Ana Pontón y Néstor Rego, después de la Executiva Nacional del BNG que ratificó el acuerdo de investidura con el PSOE PACO RODRÍGUEZ

Los representantes del BNG en las Cortes Generales, el diputado Néstor Rego y la senadora Carme da Silva, firmaron esta tarde a favor de la campaña internacional #JusticeForGaza que reclama llevar a la Corte Penal Internacional (CPI) al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y otros cargos de su Gobierno. «Deben ser acusados por xenocidio, por crimes de lesa humanidade e por crimes de guerra. Debe existir unha orde de arresto contra Netanyahu e Galant [ministro de Defensa]», señala Da Silva.

En un comunicado, los nacionalistas exigen el embargo del armamento, la apertura de corredores humanitarios y el cese del fuego en la franja de Gaza, así como romper las relaciones con Israel, por los «crímenes de guerra» y de «lesa humanidad» al considerar que está llevando a cabo «un xenocidio» contra el pueblo palestino. «Van máis de 10.000 persoas, máis de 4.000 crianzas, asasinadas polo entidade sionista. Pola contra, non hai reaccións contundentes por parte do Goberno do Estado nin pola Unión Europea», denunció esta mañana Rego en el Congreso.

Hai que 𝐩𝐚𝐫𝐚𝐫 𝐨 𝐱𝐞𝐧𝐨𝐜𝐢𝐝𝐢𝐨 que a entidade sionista está a cometer contra o pobo palestino en #Gaza.

🔴Cesar fogo xa

🔴Corredores humanitarios

🔴Embargo de armas a Israel

🔴Ruptura de relacións

🔴Netanyahu á Corte Penal Internacional



pic.twitter.com/mIYgsmnu6w — Néstor Rego (@NestorRego) November 14, 2023

El BNG apunta que esta petición gana cada vez mayor apoyo internacional, «incluídos mandatarios non europeos». «Temos unha Unión Europea absolutamente submisa ao amigo norteamericano e, por tanto, entregada ao xenocidio israelí», exponen ambos representantes nacionalistas en Madrid, que apuntan al Gobierno español de ser «compracente», al no condenar ni criticar a Israel. Además, critican a la «dereita ultra e ultradereita» por apoyar «descaradamente o masacre». «Unha auténtica vergoña», subrayan.