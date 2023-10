Pontón acusa al Gobierno de «faltar ao respecto» a Galicia al rechazar el traspaso de la AP-9

Sandra Alonso

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, criticó esta mañana que el Gobierno rechazase de forma tajante el traspaso de la AP-9 a Galicia, asunto que los nacionalistas habían pactado con el PSOE en la anterior legislatura para facilitar la investidura de Pedro Sánchez y que el Parlamento gallego aprobó, por unanimidad, en cuatro ocasiones. «Ao Goberno central lle sobra un pouco de soberbia. O BNG seguirá traballando por esta transferencia e moitas outras», reprochó la líder del Bloque esta viernes durante un acto en Santiago.

Pontón tildó de «falta de respecto», tanto al BNG como a Galicia, que «nestes momentos se fagan afirmacións destas características». «Todas as forzas políticas apoiamos esta medida», recordó la portavoz nacional, que hace escasas semanas volvió a votar a favor del traspaso en la Cámara gallega junto a populares y socialistas, por lo que dijo esperar que todos los diputados electos de la comunidad en el Congreso se manifiesten contra esta decisión. «Non imos permitir que a Galiza se lle trate de menos», añadió, sin aclarar de qué forma afectará esto a las negociaciones de investidura de Sánchez.

Sí confirmó que la transferencia volverá estar de nuevo en la agenda de las conversaciones, y lamenta observar que es necesario «impulsar ao Goberno a traballar por Galiza», por lo que asegura que no aceptará «nunca a discriminación» de la comunidad al tiempo que País Vasco o Cataluña sí consiguieron que se le transfiriesen infraestructuras de características similares. «Temos que facer forza, non tiro a toalla e estará sobre a mesa», insistió sobre unas negociaciones con el PSOE que no se han iniciado aún, ni tienen fecha de hacerlo. «Quen ten que ter presa é o PSOE, nós estamos tranquilas», indicó.