El Gobierno rectifica y anuncia ahora que los dos viaductos de la A-6 se reconstruirán a la vez

Los dos viaductos de la A-6 que se derribaron en el límite de Galicia, en O Castro, se van a reconstruir de manera simultánea. El Ministerio de Transportes ha vuelto a cambiar su planificación, a solo un mes de las elecciones generales, y donde hasta hace unos días negaba la posibilidad de levantar los dos puentes a la vez, ahora ha dado marcha atrás y reconoce que es la mejor opción posible, tanto a nivel técnico como económico y de seguridad.

El informe que encargó hace unos días a un inspector del ministerio ha sido concluyente. Ese informe -elaborado este mes tras una visita a la zona- justifica los motivos por los que es necesario reconstruir los viaductos de forma paralela y no primero uno, en sentido Madrid, para abrirlo al tráfico, y luego otro en dirección A Coruña. Con este estudio, donde además se aportan leyes y normas que sostienen la decisión, se confiaba en que el Ministerio de Hacienda cambiase el criterio a la hora valorar la emergencia de la obra, ya que solo se quería aplicar a uno de los dos viaductos.

El Ministerio de Transportes explicó este jueves, tras conocerse el informe que justifica la necesidad de construir los dos puentes a la vez, «que está trabajando para firmar la ampliación de la emergencia y poder iniciar cuanto antes la reconstrucción del segundo puente del Viaducto de O Castro y así reducir en seis meses los plazos de ejecución y poner en servicio la infraestructura en 2024, como está previsto».

El estudio realizado por el inspector, además de exponer varios criterios que demostrarían la idoneidad de levantar los dos puentes a la vez, destacaba que con el plan inicial del ministerio el viaducto en sentido Madrid no estaría listo hasta junio del 2024, mientras que el que va en dirección A Coruña acabaría en febrero del 2025. Pero si se hiciesen a la vez los dos viaductos, la estimación es que se ahorrarían costes y tiempo, con la previsión de tener ambas infraestructuras acabadas para otoño del 2024, unos cinco meses menos.

«El Ministerio lleva mucho tiempo trabajando para poder reconstruir los dos puentes lo más rápido posible y declarar la emergencia de la segunda obra con el objetivo de restablecer la circulación en las condiciones habituales en la autovía A-6, tras el colapso del viaducto el pasado verano», explica ahora el ministerio, recordando que la Dirección General de Carreteras del Ministerio había solicitado el informe de la inspección, «que forma parte del procedimiento para poder ampliar la emergencia y que, ahora, viene a defender la postura que ha mantenido este Ministerio en todo momento». La inspección entregó el informe favorable la semana pasada y, de esta forma, Transportes le ganó la batalla a Hacienda, que no permitía la declaración de emergencia para el puente de entrada a Galicia.

«No se declaró inicialmente la emergencia de ambas obras porque no se disponía del respaldo administrativo necesario para poder contratar una obra sin licitación abierta. De hecho, inicialmente, la inspección no recomendaba realizar la emergencia de las dos obras al no verlo necesario», señaló este jueves el Ministerio de Transportes.

Además, indica que según ha avanzado la obra «se ha podido profundizar en este análisis de modo que finalmente se ha podido confirmar la viabilidad de la propuesta de Transportes, que está cerca de materializarse. De este modo, se podrán aprovechar las sinergias entre las actuaciones, lo que se traducirá en una realización más ágil de los trabajos y una reducción de su plazo».

El informe que ha cambiado el criterio para declarar como emergencia las dos obras deja claro que construir un viaducto y abrirlo al tráfico en doble sentido, y luego ponerse a levantar uno paralelo, sería arriesgado ya que las cimentaciones podrían sufrir con obras muy cercanas entre los dos puentes. Además, recuerda que es necesario acabar cuanto antes con las obras debido a los problemas de tráfico que genera el desvío por la N-6. También señala que los costes de construcción sería menores ya que al hacerlos a la vez se aprovechan mejor los recursos. Y, no menos importante, hay jurisprudencia y normativa que avala la decisión de declarar como de emergencia la reconstrucción de ambos viaductos.

Pedro Blanco, delegado del Gobierno: «Por fin temos un informe que avala a declaración de emerxencia»

Nada más conocerse la decisión de Transportes de construir de forma paralela los dos viaductos, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, señaló que la declaración de emergencia para la construcción del segundo viaducto era una buena noticia «para poder avanzar en ambos en paralelo».

Blanco dijo que desde el Ministerio de Transportes «vimos traballando desde o primeiro momento poñendo todos os recursos humanos e económicos necesarios para esta obra, sempre con rigor e seguindo os criterios técnicos marcados en cada fase, para poder devolver a normalidade ao acceso pola A-6 o antes posible». E hizo referencia al reciente informe que justifica el cambio de criterio: «No transcurso destas obras, a Dirección Xeral de Carreteras instou á inspección do Ministerio a realizar un informe para evaluar a conveniencia e as posibles vantaxes de actuar conxuntamente en ambos viadutos. Por fin dispoñemos dese informe técnico, e unha vez nos avalan os criterios técnicos, procederemos a asinar de maneira inmediata a emerxencia», señaló Pedro Blanco, quien además apuntó que «este novo paso reafirma o que siempre temos demostrado: que restablecer a normalidad no acceso a Galicia pola A-6 é unha cuestión prioritaria para este Goberno».

Los transportistas: « Alguén ten sentido común no ministerio e se cumpre o que reclamamos»

El presidente de la asociación de transportistas Tradime, José Fernández, afirmó que «por fin alguén no ministerio ten sentido común e se dá conta de que dous máis dous son catro». Fernández se quejó de que el Gobierno estuviese haciendo una interpretación de las leyes y las normas que impedían declarar como obras de emergencia los dos viaductos: «Facenda estaba escollendo unha interpretación moi restrictiva das normas, e creo que se fora noutras zonas de España, creo que se faría doutro xeito».

José Fernández se felicita porque se tengan en cuenta nuevos criterios, «o pedimos desde o primeiro momento, que era necesario reconstruir os dous á vez», y confía en que como señala el informe técnico la autovía restablezca el tráfico entre Galicia y la Meseta a lo largo del 2024, «xa que as perdas económicas están a ser moi importantes, pero non só para os transportistas, senón tamén para a industriais que mandan e as que reciben a mercancía», además de recordar que «tivemos moita sorte que non houbese desgrazas persoais este anos cos accidentes que houbo na N-6».