Urkullu traslada a los embajadores de Francia y Portugal la necesidad de crear una macrorregión atlántica para no perder peso político

pablo gonzález

Galicia se está posicionando en los escenarios multilaterales en los que se jugará el futuro de Europa. Por un lado defiende sus intereses respecto a las infraestructuras locales en una alianza del noroeste (Galicia, Asturias y Castilla y León) que es multipartidista porque está el Gobierno socialista asturiano. Por otro, se ha integrado en un incipiente grupo atlántico de presión política que, patrocinado por el Ejecutivo nacionalista vasco, aspira a compensar el centro de gravedad de la Unión Europea. Los presidentes del País Vasco, Galicia, Cantabria y Asturias —una entente más plural políticamente que la del noroeste— coinciden en que ese centro de gravedad se está desplazando hacia el este y no quieren quedarse atrás en las infraestructuras ferroviarias y energéticas que vertebrarán Europa a partir del 2030. Galicia, como comunidad periférica —más que el resto—, debe situarse en todos los mapas de alianzas, manteniendo una estrategia coherente con sus intereses. Y tener en cuenta que en los grandes recorridos ferroviarios europeos no solo se juega en minifundios, sino en amplios territorios. El País Vasco sabe que sin el compromiso claro de Francia no habrá corredor atlántico y busca aliados para presionar a los Estados. En este caso, el acento se pone en la versión del corredor relativa a la alta velocidad de viajeros y no tanto en las mercancías.