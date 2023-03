Podemos Galicia insiste en que su candidata para las generales será Yolanda Díaz

Borja San Ramón y Verónica Hermida, en la presentación de la campaña a las municipales de Podemos Galicia Lavandeira jr | EFE

A pesar de las evidentes, y públicas, tensiones entre Podemos y Sumar, el proyecto político que construye Yolanda Díaz de cara a las elecciones generales previstas para el otoño, la dirección gallega de la formación morada sigue situando a la ministra de Trabajo como la persona que encabezará el tique de su partido en esos comicios. «Imos empurrar para que haxa unha candidatura para que Yolanda Díaz sexa presidenta, e Ione [Belarra] e Irene Montero, vicepresidentas deste país», expuso esta mañana Borja San Ramón, coordinador de Podemos Galicia.

«Podemos Galicia leva moitos anos facendo unha política de alianzas ampla para presentar os mellores proxectos. A nosa candidata para as xerais, e tamén o di Ione Belarra, é Yolanda Díaz», subrayó San Ramón, que se ha mostrado siempre partidario de una coalición donde confluyan Podemos y Sumar. El actual líder de la formación fue elegido en un proceso de primarias donde se enfrentaron dos modelos: el de la candidatura continuista que lideraba San Ramón, hasta entonces secretario de organización como mano derecha de Antón Gómez-Reino, aliado de Yolanda Díaz en Madrid, y la encabezada por Gonzalo Busqué, más prudente sobre la coalición. La lista de este estuvo apadrinada por el cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, que viajó a Santiago para apoyarle. «Somos la fuerza política que ha hecho a Yolanda [Díaz] ministra. Porque aunque ella sea militante del Partido Comunista, el PC no quería que lo fuese y Pablo Iglesias insistió en que sea vicepresidenta. Es solo recordar que, en el momento en el que estás representado al conjunto del espacio, sería bueno que no te olvidaras de Podemos», indicó Monedero en una entrevista en La Voz para urgir a la política ferrolana que explicase el encaje de los morados en su proyecto. «Cuando disipe sus dudas, también lo haré yo», reflexionaba entonces.

De aquello hace ya tres meses, y los desencuentros fueron enumerándose entre la ministra de Trabajo y la dirección estatal de Podemos. En las últimas semanas, Pablo Iglesias reclamó a Díaz la convocatoria de unas primarias vinculantes para que la candidatura se decidiese entre la militancia, «y no en los despachos», a lo que siguió un nuevo órdago del partido a Sumar, condicionando su apoyo a cerrar antes un acuerdo de coalición que incluya la organización de esas primarias. La vicepresidenta segunda optó por no responder a estas alusiones, si bien ayer, en un acto junto al líder de Más País y cofundador de Podemos, Íñigo Errejón, censuró que la política «no va de ruidos ni de presiones».

Mientras, como manifestó esta mañana Borja San Ramón, Podemos Galicia mantiene públicamente su voluntad de que Yolanda Díaz sea candidata de la formación, evitando los condicionantes y las prisas que marca Madrid. «É a nosa deputada por Pontevedra», recordó en rueda de prensa el coordinador general, que estuvo presente en diciembre en el acto que celebró Sumar en A Coruña junto a Gómez-Reino, Marta Lois (Compostela Aberta) o María García (portavoz de Marea Atlántica).

Candidaturas en 49 concellos

Ese encuentro en A Coruña reunió en el Palacio de la Ópera a miembros de Podemos y Marea Atlántica, si bien no habrá acuerdo entre ellos para las municipales. Aún así, San Ramón descartó aclarar si habrá o no pacto finalmente en esta ciudad. Sí avanzó que existen pactos para concurrir en coalición en seis de las siete grandes ciudades. «A Coruña é un caso particular. Nós sumámonos a un candidato independente», explicó sobre la candidatura en la ciudad, encabezada por el exsenador y exconcejal de Marea, José Manuel Sande.

Podemos Galicia se presentará finalmente en 49 ayuntamientos, aunque no lo hará en todos con su marca, como había indicado anteriormente la dirección. «Dependerá do formato de negociación e dos acordos políticos que se cheguen en cada cidade. As coalicións poden ter nomes propios, o nome de Podemos [...] Dependerá da cidade e os acordes que se acheguen», subrayó San Ramón, que advirtió de que el nombre de la candidatura «nunca foi nin será un problema».

La campaña tendrá como eslogan Que podemos facer por ti?. La coordinadora de campaña, Verónica Hermida, indicó que este lema «pon no centro a idea» de que sus candidatos «se presentan porque queren mellorar a vida dos seus veciños e veciñas».