—De entrada, todos compartimos que la unidad es el horizonte necesario. Desde que nace Podemos, tenemos claro que hay que construir un frente amplio. Es una de las primeras discusiones con Errejón, que no quería pactar con nadie. Eso era arrogante y no realista. Hay que buscar el entendimiento con el partido de Yolanda o lo que finalmente construya. Pero la garantía de que eso llegue a buen puerto es que Podemos tenga la consolidación y la fuerza para articular ese espacio. Hay un riesgo muy grande: escuchar los cantos de sirena de quienes llevan 8 años buscando firmar la defunción de Podemos. Eso se ve en los medios y en las encuestas. En la pugna entre Iglesias y Errejón, este despuntaba en las encuestas, y al final sacó un diputado y Podemos perdió entre 10 y 15. Podemos tiene la obligación de que no naufrague el espacio de la izquierda. No puedes rearmar toda la izquierda pensando que basta con un liderazgo que recibe muchos apoyos de quienes quieren acabar con Podemos, y no tiene sentido que no esté absolutamente vinculado con la fuerza política que ha transformado este país.

—¿Peligra Podemos en cómo se dé esa integración con Sumar?

—No lo sabemos, porque Yolanda no ha explicitado aún lo que va a hacer ni cómo lo hará. Podemos tiene derecho a ser prudente, sobre todo si quiere ser responsable con los millones de votos que representa. Aquí vimos ya como Errejón y Manuela Carmena tomaron decisiones equivocadas, de las que Carmena se disculpó y Errejón no. Podemos ha esperado durante mucho tiempo a que Yolanda explicitara si se va a presentar o no, cómo lo hará, con quién. Creo que en esa espera, Yolanda ha decidido tomar sus propias decisiones y consolidar su espacio político. En cuanto explicite lo que va a hacer, tendrá a Podemos con la mejor de las disposiciones para discutir cómo se va articular ese espacio de la izquierda. Hubiese sido una irresponsabilidad que Podemos no hiciese sus deberes durante todo este tiempo y que, cuando Yolanda reclame a todo el espacio para articularse, Podemos estuviese sin claridad. Los pasos que ha dado Podemos son las garantías para que el espacio político que quiere superar el bipartidismo no naufrague. Rexurdir ha entendido que para no naufragar, es necesario que Podemos esté bien consolidado.